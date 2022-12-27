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Medya

Cüneyt Özdemir'den 6'lı Masa'ya tepki: Bıkkınlık getirdiler

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Altılı masanın aday belirleme sürecini sert sözlerle eleştirdi. Muhalefetin bıkkınlık getirdiğini söyleyen Özdemir, 'Bu da bir başarı bak. 'Tamam bunlar bu işi beceremeyecek' diyorsun.' dedi.

27 Aralık 2022 Salı 14:43 - Güncelleme:
Cüneyt Özdemir'den 6'lı Masa'ya tepki: Bıkkınlık getirdiler
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, Altılı masanın adaylık karmaşasına eleştirilerde bulundu. Youtube kanalında muhalefetin adaylık çalışmalarını değerlendiren Özdemir, Millet İttifakı'nın adayının hala belirlenememesinin bıkkınlık getirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için yaptığı erken seçim çağrısına da değinen Özdemir, CHP liderinin çağrısı için 'Saçma sapan bir şey' ifadesini kullandı.

"ALTILI MASA BIKKINLIK GETİRDİ"

Özdemir şöyle konuştu:

"Herkeste bıkkınlık veren bir noktaya getirdi. Bu da bir başarı bak. Muhalefet insanları 'Kim oluyorsa olsun' noktasına getirdi. Çok tehlikeli bir şey. Özellikle Altılı masa için. Umutla bıkkınlık yan yana giden şeyler değil. Bıkkınlık geldiği zaman 'Tamam bunlar bu işi beceremeyecek' diyorsun. Bir yandan bakıyorsun 'Acaba büyük bir plan mı yapıyorlar' diyorsun ama sonra açıklamalara bakıyorsun.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İSTANBUL SEÇİMİ ÇAĞRISI SAÇMA SAPAN BİR ŞEY"

Dün Kemal Kılıçdaroğlu 'İstanbul seçimlerini yeniden yapalım' demiş. Ne şimdi bu Allah aşkına. Büyük stratejik bir deha mı? Küçümsemek için söylemiyorum. Zamanında Ekrem İmamoğlu rüzgarını doldurma, üzerini kapat. 'Aman ben aday olacağım' diye hiçbir şey yapma. Şimdi de 'Hadi gel İstanbul seçimlerini yapalım.' Saçma sapan bir şey yani."

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