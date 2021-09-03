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Medya

Danilo Şef'in MasterChef Türkiye'yi terk etme nedeni ortaya çıktı

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Danilo Şef'in yarışmadan erken ayrılmasının nedeni belli oldu.

3 Eylül 2021 Cuma 15:15 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 15:15
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MasterChef'in yayınlanan son bölümünde şeflerin tadım yaptığı esnada Danilo Şef'in aniden programı terk ettiği anın nedeni belli oldu.

Programı takip eden izleyiciler "Danilo Şef programdan neden ayrıldı" sorularının cevaplarını ararken, Danilo Şef'in annesinin rahatsızlandığı ortaya çıktı.

Danilo Şef'e gelen haber annesinin rahatsızlandığı yönündeydi. Danilo Şef'in annesinin ani bilinç kaybı yaşamasından dolayı çevresindekilerin panik olduğu ve şefe durumu bildirdi.

Mehmet Şef kameralara yansıyan anlarda, "Danilo Şef çok çok özel bir durum nedeniyle aramızdan ayrıldı" diyerek hem izleyicilere hem de yarışmacılara bilgi vermişti.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında da Danilo Şef'in tekrar yarışmaya döndüğü görülürken bir başka tahlisiz olay yaşadığı ekranlara yansıdı. Danilo Şef'in, Mehmet Şef'ten rica ederek 'sağlıkçı çağırır mısın' dediği duyuluyor.

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