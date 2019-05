‘David Benioff kimdir, kaç yaşında ? Game of Thrones senaristi David Benioff nereli?’ sorularına Game of Thrones hayranları tarafından yanıt aranıyor. Game of Thrones 8. Sezonunun yeniden çekilmesi yönünde kendisine sosyal medyada büyük baskı yapılan David Benioff ağır eleştirilere maruz kaldı. Game of Thrones hayranları dizinin 8. sezon final bölümünün yayınlanmasına birkaç gün kala HBO kanalına açık mektup gönderdi. 900 binden fazla imzayla hazırlanan, “Game of Thrones’un 8. sezonunu işinin ehli senaristlerle yeniden çekin” başlıklı mektupta, kanaldan, diziye yeniden final çekmesi istendi. Eleştirel başarı elde eden HBO dizisi Game of Thrones'un yaratıcılarından biri ve dizi sorumlusu olan isim hakkında tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor…

GAME OF THRONES'UN SON SEZONUNA TEPKİ YAĞIYOR

Game of Thrones hayranları dizinin 8. sezon final bölümünün yayınlanmasına birkaç gün kala HBO kanalına açık mektup gönderdi.

900 binden fazla imzayla hazırlanan, “Game of Thrones’un 8. sezonunu işinin ehli senaristlerle yeniden çekin” başlıklı mektupta, kanaldan, diziye yeniden final çekmesi istendi.

İnternet üzerinden imzaya açılan mektupta Game of Thrones hayranları, “David Benioff ve D.B. Weiss, yararlanacakları kaynak materyelleri olmadığında (kitaplar gibi) beceriksiz senaristler olduklarını kanıtladılar. Bu dizi, mantıklı bir final sezonunu hak ediyor. HBO, bunun gerçekleşmesini sağla!” ifadesini kullandı.

Özellikle Daenerys ve ejderhası Drogon’un King’s Landing’i yaktığı, pek çok büyük karakterin ve binlerce masum sivilin öldüğü The Bells adlı beşinci bölümden sonra senaryonun birçok bölümü dizinin hayranlarını öfkelendirdi.

Final sezonuyla seyircisini tatmin etmeyen ve pek çok eleştiri alan Game of Thrones, 19 Mayıs’ı 20 Mayıs’a bağlayan gece yayınlanan 6’ncı bölümüyle büyük finalini gerçekleştirdi.

DAVİD BENİOFF KİMDİR?

David Benioff 25 Eylül 1970 (48 yıl yaşında) yılında New York, ABD'de dünyaya gelen Amerikalı roman yazarı, senaryo yazarı, televizyon yapımcısı ve televizyon yönetmenidir. Eleştirel başarı elde eden HBO dizisi Game of Thrones'un yaratıcılarından biri ve dizi sorumlusudur. David Benioff 2006 yılından bu yana Amanda Peet ile evlidir ve bu evlilikten Frances Pen Benioff, Henry Peet Friedman ve Molly June Benioff isimli çocukları vardır. David Benioff'un boyu 1,88'dir ve City of Thieves isimli bir kitabı vardır.