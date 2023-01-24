CHP'nin fonladığı Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu programa konuk olan ekonomist Atilla Yeşilada Altılı Masa'ya adeta talimat verdi.

Yeşilada, Altılı Masa'nın seçimi kazanması halinde neler yapması gerektiğini söyledi.

Yeşilada, şöyle konuştu: Yapması gereken icraatlar belli. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. S-400'ler bir depoya kilitlenecek. Merkez Bankası'nın istediği kadar faiz artırması için yetki verilecek. Eğer bunları yapıyorsa Türkiye düzelir.

Yeşilada'nın açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.