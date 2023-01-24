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Medya

Demirtaş, Kavala, S-400, faiz... Halk TV'de Altılı Masa'ya talimat

Halk TV yayınına konuk olan ekonomist Atilla Yeşilada Altılı Masa'ya talimatlar yağdırdı. Yeşilada, Altılı Masa'nın seçimi kazanması halinde Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı serbest bırakması, S-400'lerin bir depoya kilitlenmesi ve Merkez Bankası'na istediği kadar faiz artırması için yetki verilmesi gerektiğini savundu.

24 Ocak 2023 Salı 11:07 - Güncelleme:
Demirtaş, Kavala, S-400, faiz... Halk TV'de Altılı Masa'ya talimat
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CHP'nin fonladığı Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu programa konuk olan ekonomist Atilla Yeşilada Altılı Masa'ya adeta talimat verdi.

Yeşilada, Altılı Masa'nın seçimi kazanması halinde neler yapması gerektiğini söyledi.

Yeşilada, şöyle konuştu: Yapması gereken icraatlar belli. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak. S-400'ler bir depoya kilitlenecek. Merkez Bankası'nın istediği kadar faiz artırması için yetki verilecek. Eğer bunları yapıyorsa Türkiye düzelir.

Yeşilada'nın açıklamaları sosyal medyada tepki çekti.

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