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Medya

Deprem bölgesinde provokasyon! Halk TV ile Şirin Payzın ters düştü: Onaylamıyoruz

Deprem bölgesinde sığınmacıları hedef gösteren Şirin Payzın, skandal açıklamaları sonrası Halk TV ile ters düştü. Halk TV, Payzın'ın provokatif sözlerine izleyicilerden tepki gelmesi üzerine, 'Biraz önceki yorumlar, yorumcunun kişisel görüşleridir. Onaylamıyoruz' açıklamasında bulundu.

12 Şubat 2023 Pazar 07:39 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde provokasyon! Halk TV ile Şirin Payzın ters düştü: Onaylamıyoruz
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Şirin Payzın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'dan canlı yayına bağlanarak, kentteki yağma iddialarıyla ilgili sığınmacıları hedef gösterdi.

Payzın, Halk TV canlı yayınında, "Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Yedi yüz bin civarı. İlk üç gün inanılmaz yağmalama oldu. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" ifadelerini kullandı.

Halk TV, Şirin Payzın'ın asayiş olaylarına ilişkin yaptığı yoruma izleyicilerden fazla tepki gelmesi üzerine, yayın akışının devamında Payzın'a katılmadıklarını açıkladı.

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