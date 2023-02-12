Deprem bölgesinde provokasyon! Halk TV ile Şirin Payzın ters düştü: Onaylamıyoruz

Şirin Payzın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antakya'dan canlı yayına bağlanarak, kentteki yağma iddialarıyla ilgili sığınmacıları hedef gösterdi.

Payzın, Halk TV canlı yayınında, "Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Yedi yüz bin civarı. İlk üç gün inanılmaz yağmalama oldu. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" ifadelerini kullandı.

Halk TV, Şirin Payzın'ın asayiş olaylarına ilişkin yaptığı yoruma izleyicilerden fazla tepki gelmesi üzerine, yayın akışının devamında Payzın'a katılmadıklarını açıkladı.