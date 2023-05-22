Depremzede öğrencilere burs ve yurt müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi, soruları cevapladı.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar hakkında yöneltilen soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede öğrencilere de müjde verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DEPREMZEDE ÇOCUKLARIN TAMAMINA BURS VERİLECEK

Öğrenciler burs müjdesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni dönemde inşallah yurtların yapımı inşası devam edecek. Devletimizin bütün yurtlarını tesislerimizi depremzedelere açtık. Halen 30 bini deprem bölgesinde olmak üzere 132 bin kardeşimizi misafir ediyoruz. 3 öğün sıcak yemek ücreti veriyoruz. Lise ve üniversitelere hazırlanan evlatlarımız için takviye kurslar düzenledik. Depremde yakınlarını anne, baba, çocuklar, kardeş kaybeden veya evi iş yeri hasarlı depremzede çocukların tamamına burs verilecek. Kredi almakta olanların kredileri bursa dönüştürülecek. Yurtlarda kontenjan ayrılacak ve yurtlara öncelikli onlar yerleştirilecek." dedi.