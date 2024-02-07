Vatandaşlar asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümü vesilesiyle yapılan anma törenlerinde ve canlı yayınlarda CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yoğun tepki gösterildi.

CHP'nin propagandasını yapan Halk TV'nin canlı yayınında konuşan vatandaşlar depremde insanlara büyük hayal kırıklığı yaşatan CHP'li belediyeleri yerden yere vurdu.

Bir vatandaş "Lütfü Savaş'tan hiç memnun değiliz. İnsan hiçbir şey yapmasa şu yolları yapardı. İnan ki yürüyemiyoruz çamurdan, pislikten ve çöplerden dolayı. Hiçbir şey yok, rezillik. Bir yıl geçti hiçbir şeyini göremedik." derken diğer bir vatandaş "İktidara herkes yükleniyor, iyi de muhalefete de yüklenmemiz lazım. İktidarı eleştirirken önce kendimize bakmamız gerek. Özgür Özel de artık bağırmasın lütfen, biz bağıranları sevmiyoruz. Eğer Hatay gerçekten şahsi meselesi ise o zaman burada yatıp kalkması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

"EMEK MAHALLESİNDE DÖNÜŞÜMÜ ENGELLEDİ, 2 BİN CANIMIZ GİTTİ!"

Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı "Depremde özellikle kentsel dönüşüm yapılması gereken eski binalarda çok yıkım yaşandı. Mahallemizde yaklaşık 2 bin insan hayatını kaybetti. Kentsel dönüşüm engellenmemiş olsaydı bu kadar can kaybı olmazdı" demişti.