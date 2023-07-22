Deva Partisi'nde bir üst düzey istifa daha!

14 Mayıs seçimlerinde CHP'den sıfır katkı ile 14 milletvekili koparan Deva Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. Parti içerisindeki "vesayet" ve "liyakat anlayışı"nın dışına çıkıldığını belirten Deva Partisi Kurucu Üyesi Ramiz Ongun, istifa ettiğini duyurdu.

"DEVA PARTİSİ ENKAZA DÖNÜŞTÜ"

Partisinin bizzat tuzak merkezi olduğunu dile getiren Ramiz Ongun, "Kıymetli yol arkadaşlarım; 1. olağan kongremizde Divan Başkanı olarak yaptığım konuşmada "Biz yeni bir hareketiz, bizi de bekleyen bazı tuzaklar olabilir" sözüyle teşkilatlarımıza dikkatli olmaları hususunda telkinde bulunmuş... Maalesef o tuzakları kuranlar dışardan değil, Deva Partisinin tam merkezinden çıkmıştır. Büyük ümitlerle kurulan Deva Partisinin ise enkaza dönüşmesine sebebiyet vermiştir." dedi.

İSTİFASINI DUYURDU

Ayrıca liyakatin yok sayıldığını da vurgulayan Ongun, " Milli hassasiyetlerin önemsenmediği, istişare kültürünün yok sayıldığı, liyakat anlayışının dışına çıkıldığı, "vesayet" altında olduğu izlenimini üstünden atamayan bir yönetim anlayışının hakim olması nedeniyle, arzu ettiğimiz siyaset anlayışını gerçekleştirme imkanı kalmadığına olan inancım kesinlik kazandığı için kurucusu olduğum Deva Partisinden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.



Geçtiğimiz dönemlerde Deva Partisi'nden Kurucu isimlerden İhsan Günaydın ve Çanakkale İl Başkanı Berkan Karaca da istifa etmişti.