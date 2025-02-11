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Medya

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı' iddiası doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı' iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA11 Şubat 2025 Salı 13:19 - Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı' iddiası doğru değil
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DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili "Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İddiaya konu görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Görüntülerin, Ekim 2024'te Kongo Cumhuriyeti'ndeki Kivu Gölü'nde bir geminin batma anını gösterdiği tespit edilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • gemi

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