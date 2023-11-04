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Medya

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi: Ses yapay zeka ile üretilmiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı dijital platformlarda yer alan 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı'nın doğru olmadığını bildirdi.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 14:39 - Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi: Ses yapay zeka ile üretilmiştir
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Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın dijital platformlarda karşılaştığı, 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı' doğru değildir." bilgisine yer verildi.

Sahte reklam filminde kullanılan görüntülerin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Amerikan TV kanalı PBS'ye 18 Eylül'de yaptığı açıklamalardan alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dolandırıcılık maksadıyla, görüntülere Türkiye Petrolleri logosu eklenmiş, görüntülere eklenen ses yapay zeka ile üretilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın görüntülerdeki gibi bir açıklaması yoktur. Resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmeyiniz."

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