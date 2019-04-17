Diriliş Ertuğrul 145. Bölüm Fragmanı! Diriliş Ertuğrul 144. Son bölümde Bamsı diziye veda mı edecek?- İzle

Diriliş Ertuğrul 145. Bölüm Fragmanı! Diriliş Ertuğrul 144. Son bölümde diziye kim veda edecek? TRT1’in Çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi diriliş Ertuğrul yine aksiyon dolu bir bölümüyle TRT1 ekranlarında… Diriliş Ertuğrul’un 145. bölüm fragmanı merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümü de her hafta olduğu gibi heyecan dolu geçiyor. Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde düşmanlarının arasında kalan Bamsı, oğlunu korumaya çalışmaktadır. Ertuğrul adamlarına “Bamsı Dragos’un tuzağına düştü.” der ve Bamsı’yı kurtarmak için adamları ile harekete geçer. Dragos ile karşı karşıya gelen Ertuğrul “Ayakta ölecek kadar yiğit bir düşman değilsin.” der. Ertuğrul’un planı tıkır tıkır işlerken, Ertuğrul “Albastı’yı bize Dragos getirecek. Benim içim düşman yiğitçe karşıma dikilendir.” Der. Diriliş Ertuğrul 144. Son bölümde Bamsı ölecek mi?. İşte Diriliş Ertuğrul 145. Yeni bölüm fragmanı ve 144. Son bölümü…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV’nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un 145. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 144. BÖLÜM ÖZETİ

Diriliş Ertuğrul bu hafta yine bomba gibi geçti. Bamsı'nın oğlunun kaçırılması onun gözlerini kör etti. Tabi ki evlat için insan her şeyi yapmak ister fakat Bamsı oğlu düşman elindeyken yerinde duramaz ve her şeyi göze alarak ölüme gider. Yaptığı yanlışların farkında değildir. Taki Dragos bu iş burada bitecek diyene kadar. Yani Albastı ölmedi diyene kadar. Tahminlere göre Ertuğrul Bey Bamsı'yı ölümden kurtaracak Alıncak ölecek ve Dragos esir alınacak.

Albastı'nın kim olduğunu bilen Ertuğrul, İlbilge Hatun'un karşısında da ispat etmek istiyor. Bu yüzden Dragos'u kullanıp Albastı'yı yakalayacak. Dragos artık açığa çıktı ve Albastı'nın yakalanması an meselesi. Hasbiyiğitin en büyük varlığı davasıdır oğullar. Bu yüce dava uğurunda makamlarından ve dahi en yakınlarından vazgeçebilenler bu kutlu yolda yürüyebilir" diyen Ertuğrul Bey düşmanların eline düşen Bamsı'yi kurtaramayacak mı? sorusu yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Dizinin konusunu sezon sezon ayırabileceğimiz gibi, genel bir başlık altında da toplayabiliriz. Dizinin ana hikâyesi, bir rüya ile başlayan ve rüya gibi bir 6 asır boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu konu alıyor. Devlete ismini vermiş olan Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hikâyesinin konu edinildiği dizide, Kayı Boyu’nun mücadeleleri ve hangi süreçlerden geçerek devletleştiği anlatılıyor. Kayı Boyu’nun bu süreçte yaşadığı zorlukları bileğinin ve imanının gücüyle nasıl aştığının anlatıldığı dizide, zengin karakter havuzu sayesinde hemen hemen döneme dair er ipucuna değiniliyor.

Dizinin ilk sezonunda Kayı Boyu’nun alplerinin Tapınak Şövalyeleri’ne ve diğer bazı bölgesel güçlere karşı verdiği mücadeleler anlatılmakta. Bir yandan yerleşilecek yurt bulma arayışı da bulunuyor. İkinci sezonda ise hikâye Moğollar ekseninde şekilleniyor. Meşhur Moğol istilalarının Anadolu’da bıraktığı izlere değiniliyor. Dizinin üçüncü sezonunda ise Kayı Boyu artık kuruluş temellerinin atıldığı Söğüt bölgesine yerleşmiş bulunuyor. Ertuğrul Bey’in önderliğinde, Candaroğulları ve Bizans’a karşı mücadeleye girişen boy, tüm mücadelelerden daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ KARAKTERLERİ – OYUNCULARI:

Ertuğrul Gazi – Engin Altan Düzyatan:

Ertuğrul Gazi, ilk sezonda yer alan Kayı Beyi Süleyman Şah’ın ikinci evladıdır. Ertuğrul Gazi kendine has karakteristik özellikleri ile öne çıkar. Çocukluğundan beri korkusuz bir yiğit olarak yetişen Ertuğrul, cenge atılmaktan ve mücadeleden asla çekinmemektedir. Müthiş savaşma kabiliyeti, zekası ve cesaretinin yanı sıra oldukça duygusal ve merhametli bir yapısı da bulunmaktadır. Dizi boyunca bir hayalin peşinden gidecek olan Ertuğrul Gazi karakteri, izleyenlerin büyük beğenisi toplamıştır.

Gündoğdu Bey – Kaan Taşaner:

Gündoğdu, Süleyman Şah’ın bir diğer erkek evladıdır. Ertuğrul Bey ile zaman zaman anlaşmazlığa düşseler de kardeşliğin ve bir Beyoğlu olmanın gerekliliklerini her zaman yerine getirir. Karısı tarafından sık sık Ertuğrul’a karşı şişirilse de gerektiğinde sakin kalmayı ve mantıklı düşünmeyi iyi bilir. Ancak içten içe babasının kendisine olan güvenini kaybetmesinden de korkmaktadır. Büyük evlat olmanın sorumluluklarını taşımak zorundadır.

Halime Hatun – Esra Bilgiç:

Halime Hatun, hanedan soyundandır. Babası, kaçak bir Selçuklu şehzadesidir. Güzelliği ile herkesi etkileyen, temiz kalpli ancak cesur Halime Hatun, sarayda yetişmesi dolayısıyla pek çok sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilmektedir. Zekâsı ve fedakarlığı ile nam salan Halime Hatun, Ertuğrul Bey ile birliktedir ve her daim onun en büyük destekçisidir.

Selcan Hatun – Didem Balçın:

Selcan Hatun, Gündoğdu Bey’in karısıdır. Babası ile aralarındaki husumetten dolayı Süleyman Şah’a karşı büyük bir kin duymaktadır. Onun bir an önce ölmesini ve obanın başına kocası Gündoğdu’nun geçmesini istemektedir. Sürekli olarak türlü oyunlar ile hem kendi başına hem de obanın başına belalar açmaktadır.

Süleyman Şah – Serdar Gökhan:

Kayı Boyu’nun akıllı, sabırlı, vefakâr, anlayışlı ve tecrübeli beyi Süleyman Şah, verdiği kararlar ile boyu her daim başarılı bir şekilde idare etmiştir. Oğulları arasındaki tatlı sert rekabetin farkında olan Süleyman Şah, eşi Hayme Ana’dan aldığı destek ile her daim babacan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hayme Ana – Hülya Darcan:

Hayme Ana, Kayı Boyu’nda herkesin büyük saygı duyduğu bir kadındır. Devlet gibi kadın deyiminin tam karşılığı olan Hayme Ana, kritik kararlar sırasında önemli bir rol oynamaktadır. Sabırlı, sevecen, merhametli ve her daim iyimser, umut dolu bir kadın olan Hayme Ana, kimin sorunu varsa koştuğu kişidir. Zaman zaman obayı idare edecek kadar önemli ve zeki biridir.