Diriliş Ertuğrul 146. Yeni Bölüm Fragmanı! Diriliş Ertuğrul 145. Son Bölümde beklenmedik ayrılık!- İzle!

Diriliş Ertuğrul’un 146. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümünü de dolu dolu geliyor. Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde İslam aleminin en uçtaki sancağı olacağını söyleyen Ertuğrul’a Artuk Bey ise “Allah yolumuzu açık etsin.” diye cevap verir. Bamsı bir saldırıya uğrar. Çetin bir savaşın ardından büyük bir yara alan Bamsı hayata gözlerini yumarken “Beyim beni affetsin.” der. Bamsı’nın bedeni otağa getirilir ve Ertuğrul görünce çok üzülür. Ertuğrul’a imparatorluktan bir elçi gelir. Elçi “Size büyük bir fide ödemeye hazır olduğumuzu bildiririm.” der. Ertuğrul ise “Hiçbir fidye şehitlerimin kanına bedel olamaz.” diye cevaplandırır. Albastı ile Ertuğrul tekrardan karşı karşıya gelir. İşte Diriliş Ertuğrul 146. Yeni bölüm fragmanı ve 145. Son bölü özeti sizlerle…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 146. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TRT1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un 146. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 145. BÖLÜM ÖZETİ

Kurduğu tuzakla Alıncak’ı öldürüp Dragos’u ele geçiren Ertuğrul, Bamsı’nın oğlu Aybars’ı kurtarmayı başarmıştı. Alıncak’ın ölmesiyle Albastı, kimliğinin ortaya çıkmayacağını düşünen Beybolat ise hiçbir şey olmamış gibi obaya dönmüştü. Lefke kalesindeki komutan Branas ise Dragos’un yakalandığını öğrenince Beybolat üzerinden Dragos’u kurtarma planı kurmuştu.

Ancak Ertuğrul her şeyin farkındaydı… Hem kaledekilerin Dragos’u kurtarmaya geleceğini hem de Beybolat’ın eğer Albastı ise kimliğinin ortaya çıkmaması için Dragos’a dair yen bir hamle yapacağını biliyordu… Oyununu da buna göre kurmuştu. Bu arada İlbilge’de Umur obasına getirilen yaralı adam üzerinden ağabeyinin Albastı kimliği üzerine şüpheler duymaya başlamıştı. Tüm bunlar yaşanırken Ertuğrul Bey’in buyruğuna muhalif hareket eden Bamsı ise büyük bir pişmanlık içindeydi…

Dragos’u idam için Macellum’a getirtip alplarını ahali kılığında meydana diken Ertuğrul Bey Dragos üzerinden Albastı’nın kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Kale’den Dragos’u kurtarmak için gelen Branas ve adamlarının akıbeti ne olacak? Söğüt imamından pişmanlık üstüne bir sohbet dinleyip muradı Ertuğrul Bey’den af dilemek olan Bamsı bu gayesine ulaşabilecek mi? Öğrendiği gerçekler nihayetinde İlbilge hatunun ağabeyi Beybolat Bey konusundaki tavrı ne olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Dizinin konusunu sezon sezon ayırabileceğimiz gibi, genel bir başlık altında da toplayabiliriz. Dizinin ana hikâyesi, bir rüya ile başlayan ve rüya gibi bir 6 asır boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu konu alıyor. Devlete ismini vermiş olan Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hikâyesinin konu edinildiği dizide, Kayı Boyu’nun mücadeleleri ve hangi süreçlerden geçerek devletleştiği anlatılıyor. Kayı Boyu’nun bu süreçte yaşadığı zorlukları bileğinin ve imanının gücüyle nasıl aştığının anlatıldığı dizide, zengin karakter havuzu sayesinde hemen hemen döneme dair er ipucuna değiniliyor.

Dizinin ilk sezonunda Kayı Boyu’nun alplerinin Tapınak Şövalyeleri’ne ve diğer bazı bölgesel güçlere karşı verdiği mücadeleler anlatılmakta. Bir yandan yerleşilecek yurt bulma arayışı da bulunuyor. İkinci sezonda ise hikâye Moğollar ekseninde şekilleniyor. Meşhur Moğol istilalarının Anadolu’da bıraktığı izlere değiniliyor. Dizinin üçüncü sezonunda ise Kayı Boyu artık kuruluş temellerinin atıldığı Söğüt bölgesine yerleşmiş bulunuyor. Ertuğrul Bey’in önderliğinde, Candaroğulları ve Bizans’a karşı mücadeleye girişen boy, tüm mücadelelerden daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ KARAKTERLERİ – OYUNCULARI:

Ertuğrul Gazi – Engin Altan Düzyatan:

Ertuğrul Gazi, ilk sezonda yer alan Kayı Beyi Süleyman Şah’ın ikinci evladıdır. Ertuğrul Gazi kendine has karakteristik özellikleri ile öne çıkar. Çocukluğundan beri korkusuz bir yiğit olarak yetişen Ertuğrul, cenge atılmaktan ve mücadeleden asla çekinmemektedir. Müthiş savaşma kabiliyeti, zekası ve cesaretinin yanı sıra oldukça duygusal ve merhametli bir yapısı da bulunmaktadır. Dizi boyunca bir hayalin peşinden gidecek olan Ertuğrul Gazi karakteri, izleyenlerin büyük beğenisi toplamıştır.

Gündoğdu Bey – Kaan Taşaner:

Gündoğdu, Süleyman Şah’ın bir diğer erkek evladıdır. Ertuğrul Bey ile zaman zaman anlaşmazlığa düşseler de kardeşliğin ve bir Beyoğlu olmanın gerekliliklerini her zaman yerine getirir. Karısı tarafından sık sık Ertuğrul’a karşı şişirilse de gerektiğinde sakin kalmayı ve mantıklı düşünmeyi iyi bilir. Ancak içten içe babasının kendisine olan güvenini kaybetmesinden de korkmaktadır. Büyük evlat olmanın sorumluluklarını taşımak zorundadır.

Halime Hatun – Esra Bilgiç:

Halime Hatun, hanedan soyundandır. Babası, kaçak bir Selçuklu şehzadesidir. Güzelliği ile herkesi etkileyen, temiz kalpli ancak cesur Halime Hatun, sarayda yetişmesi dolayısıyla pek çok sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilmektedir. Zekâsı ve fedakarlığı ile nam salan Halime Hatun, Ertuğrul Bey ile birliktedir ve her daim onun en büyük destekçisidir.

Selcan Hatun – Didem Balçın:

Selcan Hatun, Gündoğdu Bey’in karısıdır. Babası ile aralarındaki husumetten dolayı Süleyman Şah’a karşı büyük bir kin duymaktadır. Onun bir an önce ölmesini ve obanın başına kocası Gündoğdu’nun geçmesini istemektedir. Sürekli olarak türlü oyunlar ile hem kendi başına hem de obanın başına belalar açmaktadır.

Süleyman Şah – Serdar Gökhan:

Kayı Boyu’nun akıllı, sabırlı, vefakâr, anlayışlı ve tecrübeli beyi Süleyman Şah, verdiği kararlar ile boyu her daim başarılı bir şekilde idare etmiştir. Oğulları arasındaki tatlı sert rekabetin farkında olan Süleyman Şah, eşi Hayme Ana’dan aldığı destek ile her daim babacan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hayme Ana – Hülya Darcan:

Hayme Ana, Kayı Boyu’nda herkesin büyük saygı duyduğu bir kadındır. Devlet gibi kadın deyiminin tam karşılığı olan Hayme Ana, kritik kararlar sırasında önemli bir rol oynamaktadır. Sabırlı, sevecen, merhametli ve her daim iyimser, umut dolu bir kadın olan Hayme Ana, kimin sorunu varsa koştuğu kişidir. Zaman zaman obayı idare edecek kadar önemli ve zeki biridir.

Turgut Alp – Cengiz Coşkun:

Turgut Alp, yürüdüğü yolda Ertuğrul’un en önemli yardımcılarındandır. Ketum kişiliği ile dikkat çeken Turgut, savaştan kaçmayan cesur bir karakterdir. Diğer Alplerden en büyük farkı, savaşlar sırasında balta kullanmasıdır. Ertuğrul Bey’e ve tüm obaya olan sadakati ve üstün yetenekleri ile nam salan Turgut, diğer bir yandan bir aşk, sevda adamıdır ve sevdiği kıza kavuşmayı beklemektedir.

Doğan Bey – Cavit Çetin Güner:

Alpler arasında çözüm odaklılığı ile bilinen en belirgin isimdir Doğan Bey. Tam bir görev adamıdır. Çok iyi bir dövüşçü olmasının yanı sıra iyi iz sürer, oldukça zekidir. Bamsı ile birlikte mizah dolu sahneleri de mevcuttur.

Bamsı Beyrek – Nurettin Sönmez:

Ertuğrul’un en güvendiği alplerden olan Bamsı, son derece iyi bir dövüşçüdür. Gözü kara bir şekilde atıldığı tüm mücadelelerden başarı ile çıkan Bamsı, aslında oldukça yufka yüreklidir. Saflığı ile ön plana çıkan Bamsı, çift kılıç kullanması ile de meşhurdur.

Gökçe Hatun – Burcu Kıratlı:

İlk sezondan itibaren karşımıza çıkan Gökçe Hatun, Ertuğrul Gazi’ye âşıktır ve onunla evlenmeyi beklemektedir. Ancak Halime Hatun’un beklenmedik bir şekilde obaya gelmesi ile onun da hikâyesi tamamen değişir.

Korkut Bey – Hüseyin Özay:

Hayme Ana’nın erkek kardeşi olan Korkut Bey, görmüş geçirmiş tecrübeli bir Türkmen beyidir. Sabırlı ve çok düşünen yapısıyla dikkat çeken Korkut Bey, yaşının verdiği olgunluk ile hareket etmektedir.