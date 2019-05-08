Diriliş Ertuğrul 148.yeni bölüm fragmanı! Diriliş Ertuğrul 147. Son bölüm Ertuğrul Bey bulunacak mı?

Diriliş Ertuğrul’un 148. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Diriliş Ertuğrul’un yeni bölümünde ortalık karışıyor. Diriliş Ertuğrul’un 147. son bölümünde Berk Han’ın adamıyla görüşmekte olan Ertuğrul Bey’e baskın yapan Arıkbuka Ertuğrul Bey’i yakalar. Mergen ve Dumrul’u şehit eder ve Turgut’u ağır yaralar. Diriliş Ertuğrul’un son bölümünde Halime Hatun’a kötü haber veriliyor. Halime Hatun’a ve “Ertuğrul Bey’in tutsak edildi. Kaçırıldı Halime Hanım.” deniliyor. Osman da bu duruma çok üzülüyor. Ertuğrul kaçırıldığı kişiler tarafından sorguya çekiliyor. Ertuğrul’a “Senin arkanda büyük bir güç var. Bu güç kim?” diye soruluyor. Ertuğrul ise “Rabbim.” diyerek, hem cevabını veriyor hem de kızdırıyor. Halime Hatun “Ertuğrul Bey’in bizim için ettiklerinden sonra gerekirse canımı vermeye hazırım.” diyor. Herkes Ertuğrul’u bulmak için toplanıyor. Gündoğdu ve Alplar, Ertuğrul Bey’i bulabilecek mi? Beybolat ve Arıkbuka’nın izini bulup ondan intikam alabilecek mi? Ertuğrul Bey, tutsak olduğu mağaradan kurtulabilecek mi? Diğer taraftan vuruşmada çok ağır yara alan Turgut yaşayacak mı? İşte Diriliş Ertuğrul 148. Yeni bölüm fragmanı ve Diriliş Ertuğrul 147. Son bölüm ayrıntıları sizlerle…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 148. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TRT1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un 148. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 147. BÖLÜM ÖZETİ

Kurduğu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı köşeye sıkıştıran Ertuğrul Bey ve İlbilge, Beybolat’ı yakalayacakken Beybolat nehire atlayarak kaçmayı başarır. Bunun üzerine Ertuğrul Bey, Alpları Nehire gönderip Albastı’nın cesedini bulmalarını ister. Ancak Nehir’e Kayı Alplarından önce gelen Arıkbuka Kayı Alplarnı şehit eder ve Albastı’yı kurtarır. Onu mağarasına götürerek tedavi eder.

Diğer taraftan Ertuğrul Bey tarafından Alplık kılıcı tekrar verilen Bamsı Albastı’yı bulmak için aramalara katılır ve Arıkbuka tarafından şehit edilen Kayı Alplarını görür. Ve Ertuğrul Beyin tehlikeye düşme ihtimali üzerine Gündoğdu Bey ile birlikte gizli yere doğru yola çıkarlar. Berk Han’ın adamıyla görüşmekte olan Ertuğrul Bey’e baskın yapan Arıkbuka Ertuğrul Bey’i yakalar. Mergen ve Dumrul’u şehit eder ve Turgut’u ağır yaralar.

Gündoğdu ve Alplar, Ertuğrul Bey’i bulabilecek mi? Beybolat ve Arıkbuka’nın izini bulup ondan intikam alabilecek mi? Ertuğrul Bey, tutsak olduğu mağaradan kurtulabilecek mi? Diğer taraftan vuruşmada çok ağır yara alan Turgut yaşayacak mı?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Dizinin konusunu sezon sezon ayırabileceğimiz gibi, genel bir başlık altında da toplayabiliriz. Dizinin ana hikâyesi, bir rüya ile başlayan ve rüya gibi bir 6 asır boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu konu alıyor. Devlete ismini vermiş olan Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hikâyesinin konu edinildiği dizide, Kayı Boyu’nun mücadeleleri ve hangi süreçlerden geçerek devletleştiği anlatılıyor. Kayı Boyu’nun bu süreçte yaşadığı zorlukları bileğinin ve imanının gücüyle nasıl aştığının anlatıldığı dizide, zengin karakter havuzu sayesinde hemen hemen döneme dair er ipucuna değiniliyor.

Dizinin ilk sezonunda Kayı Boyu’nun alplerinin Tapınak Şövalyeleri’ne ve diğer bazı bölgesel güçlere karşı verdiği mücadeleler anlatılmakta. Bir yandan yerleşilecek yurt bulma arayışı da bulunuyor. İkinci sezonda ise hikâye Moğollar ekseninde şekilleniyor. Meşhur Moğol istilalarının Anadolu’da bıraktığı izlere değiniliyor. Dizinin üçüncü sezonunda ise Kayı Boyu artık kuruluş temellerinin atıldığı Söğüt bölgesine yerleşmiş bulunuyor. Ertuğrul Bey’in önderliğinde, Candaroğulları ve Bizans’a karşı mücadeleye girişen boy, tüm mücadelelerden daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL OYUNCULARI

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi.

2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir.

Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.

Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır.

Halen TRT 1'de yayınlanmakta olan Diriliş: Ertuğrul adlı dizisinde başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras adında bir çocuk babasıdır.

Dizi:

2001 Bizim Otel Altan Yardımcı Karakter

2001 Yeditepe İstanbul - Konuk Oyuncu

2002-2004 Koçum Benim Orçun Yardımcı Karakter

2003 Hürrem Sultan Şehzade Bayezid Yardımcı Karakter

2003 Mühürlü Güller Engin Yardımcı Karakter

2003 Alacakaranlık Doktor Konuk Oyuncu

2003 Kampüsistan Levent Yardımcı Karakter

2004 Azize Efe Yardımcı Karakter

2004 Sil Baştan Cihan Yardımcı Karakter

2005 Belalı Baldız Vedat Konuk Oyuncu

2005 Kadın Her Zaman Haklıdır Pekcan Başrol Oyuncusu

2006 Sıla Gazeteci Konuk Oyuncu

2006 Kızlar Yurdu (dizi) Özgür Başrol Oyuncusu

2007 Affedilmeyen Orhan Yardımcı Karakter

2007 Sevgili Dünürüm Murat Muhtar Yardımcı Karakter

2008 Dantel Emre Başrol Oyuncusu

2008 Cesaretin Var Mı Aşka? Tamer Başrol Oyuncusu

2009 Bir Bulut Olsam Doktor Serdar Batur Başrol Oyuncusu

2010 Kapalıçarşı Fırat Yardımcı Karakter

2010 1 Milyon Canlı Para Sunucu Show TV, TV programı

2010 Şen Yuva Kendisi Konuk oyuncu

2012 Son Halil Başrol Oyuncusu

2012-2013 Yol Ayrımı Gazeteci Murat Başrol Oyuncusu

2014 Cinayet Yılmaz Seyhan Başrol Oyuncusu

2014 Çırağan Baskını Poldi/Mustafa Başrol Oyuncusu

2014- Diriliş:Ertuğrul Ertuğrul Gazi Başrol Oyuncusu

Sinema:

2005 Kalbin Zamanı Genç Demir/Young Demir Yardımcı Karakter

2005 Beyza'nın Kadınları Koray Yardımcı Karakter

2007 Cennet Can Başrol Oyuncusu

2008 Mezuniyet - Başrol Oyuncusu

2008 Cin Geçidi Komiser Başrol Oyuncusu, kısa film

2010 New York'ta Beş Minare Timur Yardımcı Karakter

2010 Bir Avuç Deniz Mert Akbay Başrol Oyuncusu

2010 Romantik Komedi Cem Sezgin Başrol Oyuncusu

2011 Anadolu Kartalları Binbaşı Kemal Tanaçan Başrol Oyuncusu

2012 Bu Son Olsun Sinan Başrol Oyuncusu

2012 Max Maceraları: Kralın Doğuşu Gölgelerin Efendisi Seslendirme

2012 Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk Gölgelerin Efendisi Seslendirme

2012 Dört Duvar Saraybosna - Yapımcı, kısa film

2013 Romantik Komedi 2 Cem Sezgin Başrol Oyuncusu

2013 Bu İşte Bir Yalnızlık Var Mehmet Başrol Oyuncusu

2016 Ve Panayır Köyden Gider Ali Başrol Oyuncusu

Tiyatro:

2006 Anna Karenina Mehmet Birkiye Kenter Tiyatrosu

2007-2008 Kürklü Merkür Murat Daltaban DOT

2012 Dar Ayakkabı ile Yaşamak Engin Altan Düzyatan / Kendisi Diyarbakır Devlet Tiyatrosu

Ödülleri ve Adaylıkları:

2012 Los Angeles Movie Awards, En İyi Erkek Oyuncu ,Bir Avuç Deniz , Kazandı.

2015 6.Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri, En Quality Erkek Oyuncu, Diriliş Ertuğrul, Kazandı.

2016 23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Dizi Oyuncusu. Adaylık.

16.Magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) ,Yılın Erkek Dizi Oyuncusu, Kazandı.

2.Türkiye Gençlik Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Adaylık.

7.KTÜ Medya Ödülleri, En Beğenilen Erkek Oyuncu, Kazandı.

11.Makinistanbul Medya, Sanat ve Spor Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Kazandı.

Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Adaylık.

4.Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Kazandı.

3.Mersin Altın Palmiye ödülleri, Yılın Erkek Dizi Oyuncusu, Kazandı.

12.Kar Film Festivali Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Kazandı.

43.Pantene Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu, Adaylık.

2017 5.Bilkent TV Ödülleri, En İyi Erkek Drama Oyuncusu, Adaylık.

1.Müzikonair Ödülleri, En İyi Erkek Dizi Oyuncusu, Adaylık.

ESRA BİLGİÇ

Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da doğmuştur.

177 cm boyunda olan Esra Bilgiç Hacette Üniversitesi Arkeoloji bölümü ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim aldı.

Esra Bilgiç' in ilk televizyon deneyimi "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın eşi rolünde Halime Hatun karakterini canlandırdı. Dizi için at binme dersleri aldı.

8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

Filmleri ve Dizileri:

2014 - Diriliş: Ertuğrul Gazi (Halime Hatun)(Dizi)

BARIŞ BAĞCI

Barış Bağcı, 27 Mayıs 1975 tarihinde Karaman‘da doğmuştur. Konya, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

1997 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başlayan Barış Bağcı, 2010 yılından sonra kariyerine İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyuncu olarak görev devam etmektedir.

2009 yılında Levent Semerci‘nin filmi “Nefes: Vatan Sağolsun” adlı sinema filminde Üsteğmen Barış karakterini canlandırırken filmde Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz, Birce Akalay, Hakan Bulut gibi oyuncuların dışında tanınmamış birçok oyuncu rol aldı.

Barış Bağcı 2011 yılında yönetmenliğini ve yapımcılığını Rezzan Tanyel‘in üstlendiği ve Melisa Sözen, Edhem Dirvana, Ayşen Gruda ve Ezgi Mola‘nın da rol aldığı “Pazarları Hiç Sevmem” isimli sinema filminde Ali rolünü canlandırmıştır.

2015 yılında yapımcısı Necati Şaşmaz, yönetmeni Serdar Akar olan “Kara Kutu” adlı dizide Orhan Kılıç, Zamire Zeynep Kasapoğlu, Deniz Uğur, Şevval Sam, Hakan Eratik, Kerem Alışık, Hazım Körmükçü, Sadi Celil Cengiz ile birlikte rol aldı.

TRT 1‘de oynayan “Diriliş: Ertuğrul Gazi” adlı dizide Engin Altan Düzyatan, Ertuğrul Gazi‘yi canlandırırken Esra Bilgiç Halime Hatun karakterini canlandırdı. Barış Bağcı da diziye 2. sezon katılarak Baycu Noyan karakterini canlandırırken diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı, Cengiz Çoşkun, Burcu Kıratlı, Ayşegül İşsever ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

Barış Bağcı 2005 – 2007 yılları arasında Rojda Demirer ile birlikte oldu.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

1997 – Lysistrata Kadınlar I-Ih Derse: Aristopfanes– Trabzon Devlet Tiyatrosu

1997 – Çocuğum: Margaret Mayo – Trabzon Devlet Tiyatrosu

1997 – Gol Kralı Sait Hopsait: Aziz Nesin – Trabzon Devlet Tiyatrosu

1998 – Masal Masal İçinde: Işıl Kasapoğlu – Trabzon Devlet Tiyatrosu

1998 – Eşeğin Gölgesi: Haldun Taner – Trabzon Devlet Tiyatrosu

1998 – Antıgone : Sofokles – Trabzon Devlet Tiyatrosu

1998 – Hasan Sabbah : Güngör Dilmen – Trabzon Devlet Tiyatrosu

1999 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2001 – Kamyon : Mehmet Baydur – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2002 – Bahar Noktası : Yazar William Shakespeare, Uyarlayan : Can Yücel – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2003 – Öyle Bir Akıl Ki : Münir Canar – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2004 – Küçük Kara Balık: Samed Behrengi – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2004 – Küçük Korku Dükkanı : Howard Ashman – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2004-2005 – Onikinci Gece : William Shakespeare – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2005-2006 – Git Gel Dolap : Harold Pinter – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2000-2001 – Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu– (Reji Asistanlığı) – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2008 – 2009 – Rumuz Goncagül : Oktay Arayıcı – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2009 – 2010 – İstibdat Kumpanyası : Uğur Saatçi – Trabzon Devlet Tiyatrosu

2011 – 2012 – Antigone : Sofokles – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2013 – Son Tango : Özcan Özer -İstanbul Devlet Tiyatrosu

2015 – Eğer Bu Bir Film Olsaydı : Almir İmsireviç – İstanbul Devlet Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri:

Oyuncu:

2015 – Kara Kutu (Katip Günal) (TV Dizisi)

2014 – 2016 – Diriliş: Ertuğrul (Baycu Noyan) (TV Dizisi)

2011 – Pazarları Hiç Sevmem (Ali) (Sinema Filmi)

2011 – 2012 – Küçük Hanımefendi (Ömer) (TV Dizisi)

2010 – Kaybedenler Kulübü (Devrim) (Sinema Filmi)

2009 – Nefes: Vatan Sağolsun (Üsteğmen Barış) (Sinema Filmi)

2009 – 2010 – Yaprak Dökümü 4.- 5. Sezon (Ali Sarper) (TV Dizisi)

2007 – Yaralı Yürek (Veysel) (TV Dizisi)

2006 – Pars: Kiraz Operasyonu (Sinema Filmi)

2005 – Kırık Kanatlar (Halim) (TV Dizisi)

2005 – Gümüş (Emir) (TV Dizisi)