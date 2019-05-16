Diriliş Ertuğrul 148. Son bölüm büyük savaş kapıda! Diriliş Ertuğrul 149. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İzleyiciler, Diriliş Ertuğrul 149. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Diriliş Ertuğrul 148. Son bölüm seyircileri ekrana kilitleyecek. Diriliş Ertuğrul 148. Son bölümü ile izleyicileri heyecanlandırdı. Diriliş Ertuğrul 148. Son bölüm büyük savaş kapıda… Merakla beklenen yeni bölüm izleyicilerle… Son bölümde, Albastı, Ertuğrul Bey’i sorgulamak için gizli mağaraya götürüyordu. Fakat Ertuğrul Bey bağlanmış olan ellerini çözmüş Albastı ve adamlarını öldürmüştü. Arıkbuka’nın tuzağını bilen Ertuğrul Bey, abisi Gündoğdu ve Bamsı’yı kurtarmak için tuzak kurulan mağaraya gitmiş ve Arıkbuka’nın adamlarını öldürerek abisini ve Bamsı’yı kurtarmıştı. Peki, Arıkbuka’nın yeni planı ne olacak? Ertuğrul Bey Arıkbuka’yı yakalayabilecek mi? Abisi Beybolat’ın öldürülmesini hazmedemeyen Sırma ne yapacak? İşte Diriliş Ertuğrul 149. Yeni bölüm fragmanı ve Diriliş Ertuğrul 148. Son bölüm özeti sizlerle...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 149. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Diriliş Ertuğrul 149. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda sayfamızdan sizinle paylaşacağız.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 148. SON BÖLÜM İZLE

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 148. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul Bey, Hülagü Han’ın gizli casus olan Arıkbuka ve Albastı tarafından tutsak edilmiş, Turgut ağır yaralanmış, Mergen ve Dumrul Alp öldürülmüştü. Gündoğdu ve Bamsı Ertuğrul Bey’i kurtarmak için yola çıkmış fakat yetişememişti.

Arıkbuka yalnız Ertuğrul Bey değil Gündoğdu’nun da peşindeydi ve onu yakalamak için bir tuzak daha kurmuştu. Ertuğrul Bey’in kıyafetinden bir parçayı tuzağa çekmek istedikleri yere koymuş, Ertuğrul Bey’i aramaya çıkan Gündoğdu ve Bamsı’yı kendine doğru çekmişti.

Bamsı ve Gündoğdu Arıkbuka’nın tuzağına düştüklerinde Albastı ise Ertuğrul Bey’i sorgulamak için gizli mağaraya götürüyordu. Fakat Ertuğrul Bey bağlanmış olan ellerini çözmüş ve Albastı’nın adamlarını etkisiz hale getirmişti. Artık Albastı ve Ertuğrul Bey tek başına kalmış çetin bir savaş sonucu Ertuğrul Albastı’yı öldürmüştü.

Arıkbuka’nın tuzağını bilen Ertuğrul Bey, abisi Gündoğdu ve Bamsı’yı kurtarmak için tuzak kurulan mağaraya gitmiş ve Arıkbuka’nın adamlarını öldürerek abisini ve Bamsı’yı kurtarmıştı. Savaşı kaybettiğini gören Arıkbuka gizlice kaçmış ve bu yaşananların intikamını alacağını hissettirmişti.

Kurduğu tuzağa kendisi düşen Arıkbuka’nın yeni planı ne olacak? Ertuğrul Bey Arıkbuka’yı yakalayabilecek mi? Abisi Beybolat’ın öldürülmesini hazmedemeyen Sırma ne yapacak?