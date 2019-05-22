Diriliş Ertuğrul 150. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul 149. Son bölüm Ertuğrul kuşatma altında!

Diriliş Ertuğrul 150. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Diriliş Ertuğrul’un 149. Son bölümü yine dopdolu. Ertuğrul Bey son bölümde, Obada işlerin çığırından çıkmasından dolayı Obadaki durumu çözmek için toplanacak kişilere var olan örfleri hatırlatıyor. Ertuğrul Bey Albastı’nın hayatına son verdikten sonra abisi Gündoğdu’yu Arıkbuka’nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Obada yaşanan mutluluğu perçinlemek isteyen Ertuğrul Bey, önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti. Peki, Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi? Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey’in Berke Han’ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey’e tuzak kurmuştur. İşte Diriliş Ertuğrul 150. Yeni bölüm fragmanı ve Diriliş Ertuğrul 149. Son bölüm izleme linki haberimizin detayında sizlerle…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. BÖLÜM FRAGMANI

TRT1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’un 146. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 148. BÖLÜM ÖZETİ

Arıkbuka zehri ile Gündoğu ve Alpleri püskürtüyor. Öksüre öksüre mağaradan çıkan Alplerin ve Gündoğdu’nun hali haraptır. Gündoğdu çıkar çıkmaz Bamsı ve Gündüz’e onlara tuzak kurulduğunu söylüyor. Tam da o sırada etrafları sarılıyor. Ancak başarıya ulaşamıyorlar. Sırma obada İlbilge’nin hükmünün geçersizliğini ilan etmeye hazırlanırken. İlbilge obaya ağabeyi Beybolat’ın cansız bedeni ile geliyor.

Sırma dört gözle beklediği ağabeyini görünce büyük şaşkınlık yaşıyor. İlbilge bu hadisenin herkese ibret olmasını söylüyor. Düşmanları ile birlik olup hevesleri uğrunda koşanların ağabeyi bile olsa sonunun böyle olacağını söylüyor. Ağabeyinden hain diye söz eden İlbilge, ‘her kim bu obada törenin dışına çıkarsa şunu iyi bilsin ki kara pusatım soluklarını kesecek’ diyor. Bu sırada Ertuğrul da Kayı obasına giriş yapıyor. Büyük sevinçle karşılanan Ertuğrul’un yanında ağabeyi Gündoğdu da var. Ertuğrul Albastı’nın Beybolat olduğunu ve şehitlerinin kanının yerde kalmadığını söylüyor.

ERTUĞRUL ZAFERİNE YÜRÜYOR

Ertuğrul büyük cenk için pusatları kalkdırmaya hazırlanıyor. Bu sırada Sırma, İlbilge’ye karşı hamlelerini bir bir indiriyor. Aynı zamanda Arıkbuka ile işbirliği yaparak ağabeyinin intikamının alınmasını istiyor. Arıkbuka Ertuğrul’un hazırlık içinde olduğunun farkında. Ve bir kez daha karşı karşıya geliyorlar. Ertuğrul bu sefer daha güçlü.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL KONUSU

Dizinin konusunu sezon sezon ayırabileceğimiz gibi, genel bir başlık altında da toplayabiliriz. Dizinin ana hikâyesi, bir rüya ile başlayan ve rüya gibi bir 6 asır boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu konu alıyor. Devlete ismini vermiş olan Osman Bey’in babası Ertuğrul Gazi’nin hikâyesinin konu edinildiği dizide, Kayı Boyu’nun mücadeleleri ve hangi süreçlerden geçerek devletleştiği anlatılıyor. Kayı Boyu’nun bu süreçte yaşadığı zorlukları bileğinin ve imanının gücüyle nasıl aştığının anlatıldığı dizide, zengin karakter havuzu sayesinde hemen hemen döneme dair er ipucuna değiniliyor.

Dizinin ilk sezonunda Kayı Boyu’nun alplerinin Tapınak Şövalyeleri’ne ve diğer bazı bölgesel güçlere karşı verdiği mücadeleler anlatılmakta. Bir yandan yerleşilecek yurt bulma arayışı da bulunuyor. İkinci sezonda ise hikâye Moğollar ekseninde şekilleniyor. Meşhur Moğol istilalarının Anadolu’da bıraktığı izlere değiniliyor. Dizinin üçüncü sezonunda ise Kayı Boyu artık kuruluş temellerinin atıldığı Söğüt bölgesine yerleşmiş bulunuyor. Ertuğrul Bey’in önderliğinde, Candaroğulları ve Bizans’a karşı mücadeleye girişen boy, tüm mücadelelerden daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkıyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ KARAKTERLERİ – OYUNCULARI:

Ertuğrul Gazi – Engin Altan Düzyatan:

Ertuğrul Gazi, ilk sezonda yer alan Kayı Beyi Süleyman Şah’ın ikinci evladıdır. Ertuğrul Gazi kendine has karakteristik özellikleri ile öne çıkar. Çocukluğundan beri korkusuz bir yiğit olarak yetişen Ertuğrul, cenge atılmaktan ve mücadeleden asla çekinmemektedir. Müthiş savaşma kabiliyeti, zekası ve cesaretinin yanı sıra oldukça duygusal ve merhametli bir yapısı da bulunmaktadır. Dizi boyunca bir hayalin peşinden gidecek olan Ertuğrul Gazi karakteri, izleyenlerin büyük beğenisi toplamıştır.

Gündoğdu Bey – Kaan Taşaner:

Gündoğdu, Süleyman Şah’ın bir diğer erkek evladıdır. Ertuğrul Bey ile zaman zaman anlaşmazlığa düşseler de kardeşliğin ve bir Beyoğlu olmanın gerekliliklerini her zaman yerine getirir. Karısı tarafından sık sık Ertuğrul’a karşı şişirilse de gerektiğinde sakin kalmayı ve mantıklı düşünmeyi iyi bilir. Ancak içten içe babasının kendisine olan güvenini kaybetmesinden de korkmaktadır. Büyük evlat olmanın sorumluluklarını taşımak zorundadır.

Halime Hatun – Esra Bilgiç:

Halime Hatun, hanedan soyundandır. Babası, kaçak bir Selçuklu şehzadesidir. Güzelliği ile herkesi etkileyen, temiz kalpli ancak cesur Halime Hatun, sarayda yetişmesi dolayısıyla pek çok sorunun üstesinden kolaylıkla gelebilmektedir. Zekâsı ve fedakarlığı ile nam salan Halime Hatun, Ertuğrul Bey ile birliktedir ve her daim onun en büyük destekçisidir.

Selcan Hatun – Didem Balçın:

Selcan Hatun, Gündoğdu Bey’in karısıdır. Babası ile aralarındaki husumetten dolayı Süleyman Şah’a karşı büyük bir kin duymaktadır. Onun bir an önce ölmesini ve obanın başına kocası Gündoğdu’nun geçmesini istemektedir. Sürekli olarak türlü oyunlar ile hem kendi başına hem de obanın başına belalar açmaktadır.

Süleyman Şah – Serdar Gökhan:

Kayı Boyu’nun akıllı, sabırlı, vefakâr, anlayışlı ve tecrübeli beyi Süleyman Şah, verdiği kararlar ile boyu her daim başarılı bir şekilde idare etmiştir. Oğulları arasındaki tatlı sert rekabetin farkında olan Süleyman Şah, eşi Hayme Ana’dan aldığı destek ile her daim babacan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hayme Ana – Hülya Darcan:

Hayme Ana, Kayı Boyu’nda herkesin büyük saygı duyduğu bir kadındır. Devlet gibi kadın deyiminin tam karşılığı olan Hayme Ana, kritik kararlar sırasında önemli bir rol oynamaktadır. Sabırlı, sevecen, merhametli ve her daim iyimser, umut dolu bir kadın olan Hayme Ana, kimin sorunu varsa koştuğu kişidir. Zaman zaman obayı idare edecek kadar önemli ve zeki biridir.

Turgut Alp – Cengiz Coşkun:

Turgut Alp, yürüdüğü yolda Ertuğrul’un en önemli yardımcılarındandır. Ketum kişiliği ile dikkat çeken Turgut, savaştan kaçmayan cesur bir karakterdir. Diğer Alplerden en büyük farkı, savaşlar sırasında balta kullanmasıdır. Ertuğrul Bey’e ve tüm obaya olan sadakati ve üstün yetenekleri ile nam salan Turgut, diğer bir yandan bir aşk, sevda adamıdır ve sevdiği kıza kavuşmayı beklemektedir.

Doğan Bey – Cavit Çetin Güner:

Alpler arasında çözüm odaklılığı ile bilinen en belirgin isimdir Doğan Bey. Tam bir görev adamıdır. Çok iyi bir dövüşçü olmasının yanı sıra iyi iz sürer, oldukça zekidir. Bamsı ile birlikte mizah dolu sahneleri de mevcuttur.

Bamsı Beyrek – Nurettin Sönmez:

Ertuğrul’un en güvendiği alplerden olan Bamsı, son derece iyi bir dövüşçüdür. Gözü kara bir şekilde atıldığı tüm mücadelelerden başarı ile çıkan Bamsı, aslında oldukça yufka yüreklidir. Saflığı ile ön plana çıkan Bamsı, çift kılıç kullanması ile de meşhurdur.

Gökçe Hatun – Burcu Kıratlı:

İlk sezondan itibaren karşımıza çıkan Gökçe Hatun, Ertuğrul Gazi’ye âşıktır ve onunla evlenmeyi beklemektedir. Ancak Halime Hatun’un beklenmedik bir şekilde obaya gelmesi ile onun da hikâyesi tamamen değişir.

Korkut Bey – Hüseyin Özay:

Hayme Ana’nın erkek kardeşi olan Korkut Bey, görmüş geçirmiş tecrübeli bir Türkmen beyidir. Sabırlı ve çok düşünen yapısıyla dikkat çeken Korkut Bey, yaşının verdiği olgunluk ile hareket etmektedir.