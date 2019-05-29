Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Osman kadrosunda kimler var, Burak Özçivit kadroda mı?

TRT1’in fenomen dizisi, 5 yıldır reytinglerde zirveden düşmeyen Diriliş Ertuğrul 150. Final bölümüyle sezonu kapatıyor. Ertuğrul Bey’in Moğollar’a karşı büyük zaferinin anlatıldığı dizinin bitimiyle devamı niteliğinde yine TRT1 ekranlara yayınlanacak olan Diriliş Osman’ın çekimlerine başlanacak. Diriliş Ertuğrul hayranları şimdiden, “Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Osman kadrosunda kimler var?” sorusuna yanıt arıyor. Diriliş Ertuğrul bu sezon Kasım’da yayın hayatına başlamıştı. Diriliş Osman’ın ise ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu… Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in oğulları Gündüz ve Savcı'nın ''Osman'' konseptinde de yer alması bekleniyor. Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi rolüne hayat verecek olan kişinin Burak Özçivit olduğu daha önceden duyurulmuştu. Peki, Rabia Bala Hatu’u kim oynayacak? İşte Diriliş Ertuğrul ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…

Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Osman kadrosunda kimler var? Sorularına şimdiden yanıt aranmaya başlandı. Yıllardır reytinglerde zirveden düşmeyerek bir fenomen haline gelen dizinin 150. Final bölümünün ardından hiç ara verilmeden dizinin devamı niteliğinde Diriliş Osman’ın çekimlerine başlanacak. Diriliş Ertuğrul bu yıl Kasım ayında ekranlara gelmişti. Diriliş Osman’ın ilk bölümünün ise Ekim ayında seyirciyle buluşması bekleniyor. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in oğulları Gündüz ve Savcı'nın ''Osman'' konseptinde de yer alması bekleniyor. Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi rolüne hayat verecek olan kişinin Burak Özçivit olduğu daha önceden duyurulmuştu. Denizli Gazetesi'nin haberine göre, Denizli'nin Tavas İlçesi'nde doğan Keçelioğlu, Diriliş Osmandizisinde Osman Gazi'nin alplerinden 'Çağan Alp' karakterini canlandıracak. Peki, Diriliş Osman'da başka hangi karakterler yer alacak? Rabia Bala Hatu’u kim oynayacak? İşte Diriliş Ertuğrul ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye’nin bir numaralı dizisi Diriliş Ertuğrul dizisi Türkiye’de ve dünyada takip edilmeye devam ediliyor. Başrollerini Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı dizi bu sezon itibariyle yerini Osman Gazi dönemine bırakacak. Dizi ekibi bu geçiş için hazırlıklara başladı.

Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen Diriliş Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle Diriliş Osman konseptiyle buluşacak.

Diriliş Ertuğrul 140. yeni bölümüyle 20 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul yeni bölümde, Osman artık oba içerisinde aktif olarak görev almak istediğini hal ve hareketleriyle gösterirken, babası Ertuğrul Bey ise gurur dolu bakışlarla oğlunu izliyor.

BURAK ÖZÇİVİT DİRİLİŞ ERTUĞRUL’A NE ZAMAN KATILACAK?

TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit'in rol alıp almayacağı, dizinin hayranları için uzun süredir merak konusu olmuş, dizisinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Burak Özçivit ve Diriliş Osman dizisiyle ilgili açıklama yapmıştı.

Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor. Osman Gazi'ye hayat vermeye hazırlanan Özçivit, aksiyon sahneleri için Çekmeköy'de bulunan çiftlikte kılıç ve at binme dersleri alıyor.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün de İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni gezip Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Haftanın üç günü eğitim gören Burak Özçivit'e üç eğitmen de eşlik ediyor. O döneme ait kitap ve belgeselleri de izleyen oyuncu ilerleyen zamanlarda ise tarihçilerle bir araya gelerek rolüne çalışacak.

DİRİLİŞ OSMAN’DA BAŞKA HANGİ KARAKTERLER VAR?

5 yıldır hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile izleyicileri ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul, gelecek sezon ise Diriliş Osman adıyla yepyeni oyuncular ile macerasına devam edecek.

Reyting rekortmeni dizinin final bölümünde, Osmanlı Devleti'nin ilk adımları atılıyor. Ertuğrul Bey, Moğollar'a karşı büyük savaşı başlatıyor. Diriliş Ertuğrul finalinde Engin Altan Düzyatan ayrılırken, yeni sezonda dizi Diriliş Osman Gazi olarak ekrana dönecek.

DİRİLİŞ: OSMAN'DA YER ALACAK KARAKTERLER

Osman Gazi

Rabia Bala Hatun

Gündüz

Savcı

Osman Gazi'nin çocukları;

Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey

Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Ertugrul Bey, Pazarlı Bey

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DAN HANGİ OYUNCULAR YER ALACAK?

Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey'in oğulları Gündüz ve Savcı'nın ''Osman'' konseptinde de yer alması bekleniyor. Öte yandan tarihte yer alan bilgiler nedeniyle Turgut Alp'in (Cengiz Coşkun) devam edeceği de konuşuluyor.

ÇAĞAN ALP KARAKTERİ BELLİ OLDU

Denizli Gazetesi'nin haberine göre, Denizli'nin Tavas İlçesi'nde doğan Keçelioğlu, Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi'nin alplerinden 'Çağan Alp' karakterini canlandıracak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Keçelioğlu, "Tarihi bir yapımda rol almak en büyük hayallerim arasındaydı. Zaten Türk kültürüne ve tarihine büyük bir merakım, hayranlığım var. Böylesine önemli bir yapımda rol alacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

RABİA BALA HATUN’U KİM CANLANDIRACAK?

Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun'u canlandıracak kişi en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Ancak henüz netlik kazanmadı.

Diriliş Ertuğrul final yapmasıyla birlikte dizide flaş değişiklikle aşağıdaki isimlerle yollar ayrılacak.

Ertuğrul Bey - Engin Altan Düzyatan

Hayme Ana - Hülya Darcan

İlbilge - Hande Soral

Sırma - Öykü Çelik

Selcan - Didem Balçın

Gündoğdu Bey - Kaan Taşaner