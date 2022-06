Disney Plus uygulaması Türkiye'ye geldi. Türkiye'de Netflix'in karşısına şimdiye kadar çıkan en büyük platform olan Disney Plus içerisinde; Dizi, film, belgesel ve özel programlar yer alıyor. Disney+, suç ve psikolojik gerilim temalı Türk dizisi Gri'yi de duyurdu. Peki Disney Plus uygulaması ne zaman gelecek? Disney Plus içerikleri ve üyelik ücreti nedir? İşte detaylar...

DİSNEY PLUS UYGULAMASI NE ZAMAN GELECEK?

Disney Plus 14 Haziran 2022 Salı günü saat sabah 10:00'da resmi faaliyetlerine başlıyor.

Disney+; Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic ve çok daha fazlasına ait içeriklerin yer aldığı dijital yayın platformudur.

DİSNEY PLUS İÇERİKLERİ VE ÜYELİK ÜCRETİ NEDİR?

Disney Plus'ta; The Kardashians, The Dropout, How I Met Your Father, Marvel Studios'dan Loki, Hawkeye ve WandaVision gibi orijinal içerikler ve yeniden izlenebilecek How I Met Your Mother ve The Walking Dead gibi dünyaca ünlü fenomen diziler ve yüzlerce film yer alıyor.

Disney+ aylık üyelik bedeli 34,99 TL'dir. Seçenek olarak yıllık üyelik ile (tek ödemede 349,90 TL) 10 ay fiyatına 12 ay üyelik yapılabiliyor.

Disney+, standart üyelik paketi kapsamında birçok ayrıcalık sunar:

* Başka hiçbir yerde izleyemeyeceğin orijinal içerikler, gişe filmleri, bir solukta izlenebilecek diziler ve programlar, atıştırmalık kısa içerikler ve ilham verici belgeseller

* 10 cihaza ve 7 ayrı profile kadar sınırsız indirme imkanı

* Uyumlu cihazlarda hiçbir ek ücret ödemeden 4K UHD çözünürlükte Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle izleme imkanı

* Özel çocuk profilleri içeren kapsamlı ebeveyn kontrol sistemi

* Aynı anda 4 ekranda izleme imkanı

* GroupWatch özelliğiyle altı arkadaşınla sanal izleme partileri düzenleme imkanı

DİSNEY+ ÜYELİĞİ TAAHHÜT GEREKTİRİYOR MU?

Disney+ üyeliği hiçbir taahhüt gerektirmez ve mevcut faturalandırma döneminin bitiminden itibaren geçerli olmak kaydıyla üyeliğini dilediğin zaman iptal edebilirsin. Aşağıdaki 5 kolay adımı izlemen yeterli.

1. www.disneyplus.com'a gidip hesabına giriş yap

2. Profilini seç

3. Hesap bölümünü seç

4. Üyeliği İptal Et'i seç

5. İptal İşlemini Tamamla'yı seçerek onayla