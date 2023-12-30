Disney Plus'ın sekiz milyon dolar harcadığı ve ABD'deki Ermeni lobisinin baskısı sonucu yayınlamaktan vazgeçtiği "Atatürk" dizisinin FOX TV'de yayınlanmasına karar verilmişti. Kamuoyunun tepkisine yol açan bu kararın ardından RTÜK, Disney Plus'tan savunmasını istemişti. Hemen her olaya sosyal medya hesaplarından tepki gösteren ve her fırsatta Atatürkçü olduklarını savunan sözde muhalif ünlüler, Ermeni lobisine boyun eğen Disney Plus'a karşı tek kelime edememişti. İçlerinden bazıları ise "Bilmiyorum, yorum yapamam" diyerek sorulan soruları geçiştirerek gelecek teklifleri kaybetmemek için adeta Disney'e açık kapı bırakmıştı.

DİSNEY'E SES ÇIKARAMAMIŞLARDI: ÜNLÜLER SÜPER KUPA İPTALİ SONRASI PİYASAYA ÇIKIP ATATÜRK PAYLAŞIMLARI YAPTI

Disney'in skandal kararı sonrası kafalarını kuma gömen platformun reklam yüzleri, Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin, 'Atatürk imzalı pankart ve tişörtlere izin verilmemesi nedeniyle' iptali sonrası paylaşım yaptı.

Platformun yüzlerinden Hazal Kaya, Eda Ece ve Atatürk dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin paylaşımları, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'ikiyüzlülük' olarak yorumlandı.