Diziler neden yok, ne zaman başlayacak? Bu 3 hafta tv’de diziler neden yok? Diziler nende yok, ne zaman başlayacak sorusu hakkında resmi açıklama merak ediliyor. TV’de diziler neden 3 hafta, bu hafta yok? Vatandaşlar dizilerin yeni bölümlerinin neden yayınlanmadığını öğrenmek istiyorlar. Televizyon izlemeyi seven vatandaşlar her hafta sevdikleri dizilerin yayınlanacağı zamanları merakla takip ediyorlar. Yeni yıla girilmesinin ardından yapımların yeni bölümleri ekrana gelmiyor. Bunun nedeni merak ediliyor. Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. Sadece TRT dizileri ekranlarda olmaya devam edecek. Gülse Birsel konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Birsel açıklamasında, “Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz” cümlelerin yer verdi.