Diziler neden yok, ne zaman başlayacak? Bu 3 hafta tv’de diziler neden yok?
Diziler nende yok, ne zaman başlayacak sorusu hakkında resmi açıklama merak ediliyor. TV’de diziler neden 3 hafta, bu hafta yok? Vatandaşlar dizilerin yeni bölümlerinin neden yayınlanmadığını öğrenmek istiyorlar. Televizyon izlemeyi seven vatandaşlar her hafta sevdikleri dizilerin yayınlanacağı zamanları merakla takip ediyorlar. Yeni yıla girilmesinin ardından yapımların yeni bölümleri ekrana gelmiyor. Bunun nedeni merak ediliyor. Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. Sadece TRT dizileri ekranlarda olmaya devam edecek. Gülse Birsel konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Birsel açıklamasında, “Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz” cümlelerin yer verdi.
Diziler neden yok, ne zaman başlayacak sorusu araştırılıyor. Bu 3 hafta tv’de diziler neden yok? Televizyon izleyicileri sevdikleri dizilerin yayınlanacağı günleri heyecanla takip ediyorlar. Televizyon kanallarının yayın akışlarında her gün hangi dizinin saat kaçta yayınlanacağı yer alıyor. Yeni yıl ile beraber dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmemeye başladı. TV’lerin yayın akışlarında yeni bölümler yer almadı. Dizilerin yayınlanmamasının ardından bunun nedenini öğrenmek istiyorlar. Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. Sadece TRT dizileri ekranlarda olmaya devam edecek. Gülse Birsel konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Birsel açıklamasında, “Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz” cümlelerin yer verdi.
DİZİLER NEDEN YOK?
Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. Sadece TRT dizileri ekranlarda olmaya devam edecek.
GÜLSE BİRSEL'DEN AÇIKLAMA
Jet Sosyete dizinini senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.Birsel; "Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!” dedi.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:30 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK
11:00 PARAMPARÇA-TEKRAR
13:00 EN GÜZEL BÖLÜM
13:15 NERGİS ZAMANI-TEKRAR
15:45 ANNE-TEKRAR
20:00 ERKENCİ KUŞ-TEKRAR
22:30 SÖZ-TEKRAR
01:0 UFAK TEFEK CİNAYETLER-TEKRAR
03:30 ARAMIZDA KALSIN-TEKRAR
05:20 GÜZEL KÖYLÜ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 KENDİNE İYİ BAK
10:00 ÇARPIŞMA TEKRAR
13:00 GELİN EVİ
15:00 ZAHİTE YETİŞ’LE
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 KOCAN KADAR KONUŞ
22:00 ÇUKUR TEKRAR
00:30 ÇARPIŞMA TEKRAR
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