Diziler neden yok, ne zaman başlayacak? Bu 3 hafta tv’de diziler neden yok?

Diziler neden yok, ne zaman başlayacak sorusu araştırılıyor. Bu 3 hafta tv’de diziler neden yok? Televizyon izleyicileri sevdikleri dizilerin yayınlanacağı günleri heyecanla takip ediyorlar. Televizyon kanallarının yayın akışlarında her gün hangi dizinin saat kaçta yayınlanacağı yer alıyor. Yeni yıl ile beraber dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmemeye başladı. TV’lerin yayın akışlarında yeni bölümler yer almadı. Dizilerin yayınlanmamasının ardından bunun nedenini öğrenmek istiyorlar. Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. Sadece TRT dizileri ekranlarda olmaya devam edecek. Gülse Birsel konu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Birsel açıklamasında, “Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz” cümlelerin yer verdi.

DİZİLER NEDEN YOK?

Reklamverenlerle yeni anlaşmalar yapmak isteyen dizi sahipleri, Ocak ayının ilk üç haftasında yeni bölümler yayınlamayacak. Sadece TRT dizileri ekranlarda olmaya devam edecek.

GÜLSE BİRSEL'DEN AÇIKLAMA

Jet Sosyete dizinini senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.Birsel; "Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!” dedi.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:30 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

11:00 PARAMPARÇA-TEKRAR

13:00 EN GÜZEL BÖLÜM

13:15 NERGİS ZAMANI-TEKRAR

15:45 ANNE-TEKRAR

20:00 ERKENCİ KUŞ-TEKRAR

22:30 SÖZ-TEKRAR

01:0 UFAK TEFEK CİNAYETLER-TEKRAR

03:30 ARAMIZDA KALSIN-TEKRAR

05:20 GÜZEL KÖYLÜ

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 KENDİNE İYİ BAK

10:00 ÇARPIŞMA TEKRAR

13:00 GELİN EVİ

15:00 ZAHİTE YETİŞ’LE

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 KOCAN KADAR KONUŞ

22:00 ÇUKUR TEKRAR

00:30 ÇARPIŞMA TEKRAR