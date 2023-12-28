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Medya

DMM bir yalanı daha ortaya çıkardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri kasıtlı şekilde çarpıtıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin kasıtlı bir şekilde manipüle edilerek sosyal medyada paylaşıldığını duyurdu.

28 Aralık 2023 Perşembe 13:21 - Güncelleme:
DMM bir yalanı daha ortaya çıkardı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri kasıtlı şekilde çarpıtıldı
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Sosyal medyada kısa sürede yayılan asılsız iddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı harekete geçti.

Bu kapsamda Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, yayılan yalan haberlerin önüne geçilmesi için Dezenformasyon Bülteni hazırlandı.

Hazırlanan son bülten kamuoyuyla paylaşıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ ÇARPITILDI

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük 1'inci, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna çıkardık' dedi." iddiası doğru değildir.

"1'İNCİ DEĞİL 11'İNCİ"

Bültende şöyle denildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, iddiaya konu olan 28 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmasında, "Satın alma gücü paritesine göre ülkemizi dünyanın en büyük 11'inci, Avrupa'nın 4'üncü büyük ekonomisi konumuna çıkardık." ifadelerini kullanmıştır.

İddiaya konu konuşma dinlendiğinde de Cumhurbaşkanımızın "1'inci" değil, "11'inci" dediği açıkça duyulmaktadır.

Cumhurbaşkanımızın konuşması sırasında yayın yapan kanallardan birinde sehven yapılan basit bir yazım hatasının, kasıtlı bir şekilde manipüle edilerek sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilmiştir.

  • Recep Tayyip Erdoğan
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
  • Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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