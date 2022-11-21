Doya Doya Moda bugün saat kaçta? Doya Doya Moda ne zaman başlıyor?

Doya Doya Moda bugün saat kaçta? sorusunun cevabı, programı ilgiyle takip eden izleyiciler tarafından merak edildi. Tv8'in sevilen moda programı yarışması Doya Doya Moda bugün ekrana gelmesi gereken saatte yayınlanmadı. Doya Doya Moda'nın saati geçen hafta 10:30'a alınmıştı. Programın yayın saatinin yeniden değiştiği öğrenildi. Peki Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? İşte TV8 yayın akışı

DOYA DOYA MODA BUGÜN SAAT KAÇTA?

Doya Doya Moda'nın saati geçen hafta 10:30'a alınmıştı. Geçtiğimiz hafta saati değiştirilen programın yeni saati yeniden değişti. Bu sabah ekrana gelmesi beklenen program, bugün saat 14:15'te izleyici karşısına çıktı.

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Doya Doya Moda bu hafta boyunca saat 14:15'te Tv8'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

22 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11:30 Yazgı / Yeni Bölüm

12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm

13:30 Kadere Karşı / Yeni Bölüm

14:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda