Doya Doya Moda bugün saat kaçta? Doya Doya Moda ne zaman başlıyor?

Doya Doya Moda bugün saat kaçta? sorusunun cevabı, programı ilgiyle takip eden izleyiciler tarafından merak edildi. Tv8'in sevilen moda programı yarışması Doya Doya Moda bugün ekrana gelmesi gereken saatte yayınlanmadı. Doya Doya Moda'nın saati geçen hafta 10:30'a alınmıştı. Programın yayın saatinin yeniden değiştiği öğrenildi. Peki Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? İşte TV8 yayın akışı
DOYA DOYA MODA BUGÜN SAAT KAÇTA?
Doya Doya Moda'nın saati geçen hafta 10:30'a alınmıştı. Geçtiğimiz hafta saati değiştirilen programın yeni saati yeniden değişti. Bu sabah ekrana gelmesi beklenen program, bugün saat 14:15'te izleyici karşısına çıktı.
DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Doya Doya Moda bu hafta boyunca saat 14:15'te Tv8'de izleyicisinin karşısına çıkacak.
22 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
11:30 Yazgı / Yeni Bölüm
12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm
13:30 Kadere Karşı / Yeni Bölüm
14:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Tuzak
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Doya Doya Moda