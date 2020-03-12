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Doya Doya Moda Derya kimdir? Doya Doya Moda Derya Çağlar kaç yaşında?

Tv8 ekranlarının sevilen moda programı yarışması Doya Doya Moda'da hergün heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade etmeye çalıştığı yarışmada birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor. Bu isimlerden biri de Doya Doya Moda Derya oldu. Doya Doya Moda Derya kimdir? Doya Doya Moda Derya Çağlar kaç yaşında? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler..

12 Mart 2020 Perşembe  15:39 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:39
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İlk günden beri jürileri etkilemeyi başaran Derya Çağlar hakkında araştırmalar yapılıyor. Doya Doya Moda Derya kimdir? Doya Doya Moda Derya Çağlar kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade etmeye çalıştığı yarışmada birbirinden iddialı yarışmacılar yer alıyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor.

DOYA DOYA MODA DERYA KİMDİR?

Derya Çağlar, 30 yaşında. İstanbul'dan katılıyor. Aslen Rize'li. 1.75 boyunda, 82 kilo ve 42 beden.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.  

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