06 Mart 2020 Cuma 11:53 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 11:53

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 6 Mart elenen isim kim? sorularının yanıtları tüm Doya Doya Moda izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da bugün haftanın final heyecanı yaşanacak. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Doya Doya Moda haftanın finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda haftanın birincisi henüz belli olmadı. Doya Doya Moda haftanın birincisi açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA 6 MART ELENEN İSİM KİM?

Doya Doya Moda 6 Mart elenen isim bugün belli olacak.

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.