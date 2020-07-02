Doya Doya Moda kim elendi? İşte Doya Doya Moda haftanın eleneni ve puan durumu

02 Temmuz 2020 Perşembe 10:29 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 10:29

Doya Doya Moda elenen isim ve günün birincisi belli oldu. TV8’in ilgiyle izlenen büyük beden stil yarışmasında finale sayılı günler kaldı ve heyecan arttı, puanlamalar bu hafta daha da önemli hale geldi. Doya Doya Moda’da jüri haftanın üçüncü gününde sürpriz bir karara imza attı ve yarışmacılara önemli bir duyuruda bulundu. Seray Sever'in yaptığı duyuruyla birlikte finale 3 gün kala bir yarışmacının Doya Doya Moda evine veda edeceği açıklandı.

Doya Doya Moda'da finale 3 gün ala jürinin sürpriz kararı yarışmacılar üzerinde şok etkisi yarattı. Haftanın üçüncü gününde kombinlerini sergilemek için podyuma çıkmayı bekleyen yarışmacılar, jürinin duyurusunun ardından şaşkınlık yaşadı ve korku başladı. Peki, Doya Doya Moda kim elendi? 42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini sergilerken birinci olmak için çabalıyor ve rekabet en üst seviyeye çıkıyor. Dünün puan durumu belli oldu ve sizler için gelişmeleri haberimizde derledik.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta 1 Temmuz tarihli bölümde gün birincisi Betül Böçkün oldu. Geçen hafta ve bu hafta verilen puanlar ışığında Doya Doya Moda'dan elenen isim Gamze oldu.

1 Temmuz Doya Doya Moda puan durumu

Betül 18

Gamze 6

Emel 14

Sündüz 8

Su 17

Hanzade 4

DOYA DOYA MODA’DA BÜYÜK FİNAL TARİHİ

1 Temmuz tarihli eleme ardından 5 finalistin kalacağı Doya Doya Moda, 3 Temmuz Cuma günü final yaparak ilk sezonunu tamamlayacak. Büyük finalde büyük beden moda yarışmasının şampiyonu belirlenecek.

Doya Doya Moda’da üç ödül belirlendi. Jüri üyelerinin yaptığı açıklamaya göre Doya Doya Moda’da büyük finalinde birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verilecek.

BÜYÜK ÖDÜL BELLİ OLDU!

Doya Doya Moda 3 Temmuz Cuma günü final yapılacak. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.

DOYA DOYA MODA GAMZE KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Gamze Eroğlu 23 yaşında, Kayseri doğumlu. 23 yaşındaki yarışmacı Gamze Eroğlu, güzelliğin bir bütün olduğunu söyleyerek stilini 'şık ve feminen' olarak nitelendiren yeni yarışmacı, 1.73 boyunda , 85 kilo ve 44 beden. Betül hakkında 'gerçekçi' yorumunda bulunan Eroğlu, Su Baher'i 'minnoş', Sündüz'ü çok sevdiğini ve çizgisini hiç bozmadığını, Emel Başkan için de Ocak ayından beri hiçbir şekilde gerçekçi gelmediğini itiraf ederken, bu kadar kişinin yanılmayacağını ve sorunu kendisinde araması gerektiğini de sözlerine ekledi.

DOYA DOYA MODA BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betül Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Başından bir evlilik geçen Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken o anlarda tüm stüdyo uzun süre gözyaşı döktü.

Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.

Sempatik tavırlarıyla jürinin ve ekran karşısındakilerin sevgisini kazanan Betül, sosyal medyadan fotoğraflarını paylaştığı sevgilisi Murat'tan da sık sık programda bahsediyor. Karşı tarafın ailesi tarafından kabul görmediğini anlatan Betül, sevgilisinin 32 yaşında olduğunu söylemişti.