Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda yeni sezon tarihi

09 Temmuz 2020 Perşembe 17:50 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 17:50

Tv8 ekranlarında yayımlanan Doya Doya Moda geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı.Başladığı günden beri bayan izleyiciler tarafından her yayınlandığında takip edilen Doya Doya Moda yarışmasında finale kalan 4 yarışmacıdan birinci, ikinci ve üçüncüye ödül verildi. Birinci olan Betül 50 bin TL nakit para, ikinci olan Sündüz 25 bin TL değerinde altın kolye ve üçüncü olan Su ise 10 bin TL değerinde akıllı cep telefonu kazandı. İzleyiciler şimdi heyecanla Doya Doya Moda yeni sezonu bekliyor. Buna göre; Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? İşte Doya Doya Moda yeni sezon tarihi...

Geçen hafta sona eren ve pazartesiden itibaren tekrar bölümleri ile yayınlanan Doya Doya Moda'nın 2. sezonu başlıyor. Birbirinden iddialı büyük beden kadınların yarışı yine kıyasıya bir rekabete sahne olacak. Peki Doya Doya Moda yeni sezon (yeni sezon) yarışmacıları kimdir? Doya Doya Moda ne zaman başlıyor? İşte tüm merak edilenler...

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

3 Temmuz Cuma günü 1. Sezon şampiyonunu belirleyen Doya Doya Moda, yeni sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever’in jüri üyeliğini üstlendiği Doya Doya Moda’nın yeni bölümleri 13 Temmuz itibariyle yayınlanmaya başlayacak.

DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACILARI KİMLER?

13 Temmuz Pazartesi günü yayınlanacak olan yeni sezon bölümünde 7 farklı yarışmacı ekranlarda yer alacak. Doya Doya Moda yeni sezonun yeni yarışmacıların kimler olduğu henüz açıklanmadı. İsimler belli olduktan sonra haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA İLK SEZONUN KAZANANLARI

Doya Doya Moda'nın birincisi Betül 50 bin TL nakit para,

Doya Doya Moda'nın ikincisi Sündüz 25 bin TL değerinde altın kolye,

Doya Doya Moda'nın üçüncüsü Su 10 bin TL değerinde akıllı cep telefonu kazandı.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Uğurkan Erez

Kemal Doğulu

Gülşah Saraçoğlu

Seray Sever