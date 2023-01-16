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Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? TV8'de Doya Doya Moda'nın saati mi değişti?

TV8'de Doya Doya Moda'nın saati mi değişti? sorusunun cevabı, programı ilgiyle takip eden izleyiciler tarafından merak edildi. Tv8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda, bugün ekrana gelmesi gereken saatte yayınlanmadı. Hafta içi her gün TV8'de ekrana gelen program, Survivor 2023'ün başlamasıyla birlikte erken saate alındı. Peki Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte TV8 yayın akışı

16 Ocak 2023 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? TV8'de Doya Doya Moda'nın saati mi değişti?
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Doya Doya Moda programı, bugün beklenen saatinde ekrana gelmedi. Yayını takip eden seyirciler, "TV8'de Doya Doya Moda'nın saati mi değişti?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Survivor 2023'ün başlamasıyla birlikte yarışmanın yayın saatinin değiştiği öğrenildi. Peki Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte TV8 yayın akışı

DOYA DOYA MODA'NIN SAATİ Mİ DEĞİŞTİ?

Hafta içi öğleden sonra saat 14:00'te yayınlanan Doya Doya Moda'nın saati değişti. Survivor'un da başlaması ile birlikte yayın akışında düzenleme yapıldı.

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Doya Doya Moda yeni bölümleri hafta içi her gün saat 10:30 yayınlanacaktı fakat 2. Sayfa'nın programının yayın saatinin uzaması nedeni ile yayın akışında değişiklik yapıldı. Doya Doya Moda'nın saati 11:15'e çekildi.

Jüri koltuğunda Serdar Uzuntaş, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Yasemin Yıldız'ın oturduğu Doya Doya Moda, artık hafta içi saat 11:15'te izleyici karşısına çıkacak.

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