Doya Doya Moda programı, bugün beklenen saatinde ekrana gelmedi. Yayını takip eden seyirciler, "TV8'de Doya Doya Moda'nın saati mi değişti?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Survivor 2023'ün başlamasıyla birlikte yarışmanın yayın saatinin değiştiği öğrenildi. Peki Doya Doya Moda ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte TV8 yayın akışı
DOYA DOYA MODA'NIN SAATİ Mİ DEĞİŞTİ?
Hafta içi öğleden sonra saat 14:00'te yayınlanan Doya Doya Moda'nın saati değişti. Survivor'un da başlaması ile birlikte yayın akışında düzenleme yapıldı.
DOYA DOYA MODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Doya Doya Moda yeni bölümleri hafta içi her gün saat 10:30 yayınlanacaktı fakat 2. Sayfa'nın programının yayın saatinin uzaması nedeni ile yayın akışında değişiklik yapıldı. Doya Doya Moda'nın saati 11:15'e çekildi.
Jüri koltuğunda Serdar Uzuntaş, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Yasemin Yıldız'ın oturduğu Doya Doya Moda, artık hafta içi saat 11:15'te izleyici karşısına çıkacak.