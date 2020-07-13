13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:19 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 14:19

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarının kimler olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor. Doya Doya Moda 2. sezon yeni yarışmacılarının isimleri, yaşları ve nereli oldukları belli oldu. Doya Doya Moda yarışması geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. 2. sezonla hafta içi yeniden TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları kimler? Geçen sezon izleyenleri tarafından merak edilen ve araştırılan Doya Doya Moda'nın yeni sezon yarışmacılarının isimleri belli oldu. Doya Doya Moda yarışmasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

Doya Doya Moda yeni sezon 13 Temmuz'da öğlen saat 12.30'da Tv8 ekranlarında yayınlanmya başladı. Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacıları kimler? Birinci sezonda yarışmacıların hayatları ve kim oldukları da oldukça merak edilmişti. Doya Doya Moda yeni yarışmacıların isimleri şimdiden merak uyandırdı. İşte Doya Doya Moda yeni sezon yarışmacılarının isimleri ve haklarında bilinmesi gerekenler.

DOYA DOYA MODA YENİ SEZON YARIŞMACILARI KİMLER?

Doya Doya Moda Rümeysa Buyuran kimdir?

22 yaşında, Aslen Rizeli ve 1.68 boyunda 95 kilo ve 46 beden.

46 beden giyen Rümeysa Buyuran, bedeniyle son derece barışık. 'Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim, çünkü kendime ve tarzıma güveniyorum' sözleriyle dikkat çeken Rümeysa Buyuran, oldukça iddialı konuştu.

Doya Doya Moda İmani Börteçine Dolar kimdir?

23 yaşında ve Aslen Mersinli olan İmani Börteçine Dolar ismi ile dikkat çeken yarışmacılardan biri. Bursa'da doğduğunu söyleyen İmani Dolar 20 yıldır İstanbul'da yaşıyor. 1.74 boyunda 81 kilo olan yarışmacı 42 beden. 5 senedir estetisyenlik yaptığını söyleyen İmani Dolar, 'Buraya birinci olmaya geldim, rakiplerim benden korkmalılar' dedi.

Doya Doya Moda Ayşenur İşlek kimdir?

22 yaşında. 1.70 boyunda olan Ayşenur İşlek 1 çocuk annesi. Aslen Kayserili olan Nur işlek, İstanbul'da doğup büyümüş. Genç bir anne olan Ayşenur İşlek, 90 kilo 44 ve 46 beden giyiniyor. Ev hanımı, evli ve 5 aylık bebeği olan yarışmacı hedefinin sezon sonuna kadar yarışmada kalmak olduğunu söylüyor. Kapalı kadınları temsil etmek ve büyük ödülü kazanmak istediğini söyleyen Ayşenur İşlek şampiyon olarak gitmeyi amaçladığını söyledi.

Doya Doya Moda Dilan Coşkun kimdir?

24 yaşında. 1.70 boyunda olan Birben Dilan Coşkun 80 kilo. Dilan Coşkun İzmir doğumlu ve halen İzmir'de yaşıyor. Kendine ait bir pastanesi olan Dilan Coşkun Organizasyon işleriyle uğraşıyor ve kendi işinin patronu. 82 kilo ve 42-44 beden giyiyor.

Doya Doya Moda Aslı Adıyaman kimdir?

22 yaşında olan Aslı Adıyaman aslen Adanalı fakat İstanbul'da yaşıyor. Aslı Adıyaman Evli ve 3 aylık bir bebeği var. Ev hanımı olan Aslı Adıyaman 1.60 boyunda.

Doya Doya Moda Aylin Tözün kimdir?

23 yaşında olan Aylin 1.70 boyunda ve 71 kilo dansçı aslen Elazığlı ve İstanbul'da doğup büyümüş. 18 yıldır profesyonel olarak dans ediyor ve sahne alıyor. Hobileri yüzme, dans ve fitness.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Aylin Tözün hakkında detaylı aramalar başladı. Yeni sezonda farklı yarışmacıların olacağı Doya Doya Moda'da Aylin Tözün ismi ön plana çıktı.

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacılarından Aylin Tözün, 23 yaşında ve profesyonel bir dansçı. Aslen Elazığlı olan Aylin Tözün, daha öncesinde Her Şey Güzeldir'de de yer almıştı. Ablan Star Bebeğim filminde de rol alan Aylin Tözün ayrıca Kırk Yalan filminde de oynadı.

Doya Doya Moda Rabia Beyza Ağca kimdir?

21 yaşında Hatay doğumlu olan Rabia Beyza Ağca, öğrenci ve okulunu dondurmuş durumda. 1.68 boyunda olan Beyza Ağca 75 kilo ve 42 beden giyiyor.