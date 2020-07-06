06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:56 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:56

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından Doya Doya Moda'nın birincisi belli oldu. Moda yarışması olan program ilk sezonda Cuma günü final yaparak sezon finali şampiyonu belli oldu. TV8’de yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında 3 Temmuz Cuma gününde final heyecanı yaşandı. Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı Doya Doya Moda'nın birincisiaçıklandı. Buna göre; Doya Doya Moda'nın birincisi kim oldu?

Türkiye’de bir ilke imza atarak büyük beden yarışmacıların şıklık yarışını ekranlara taşıyan Doya Doya Moda’nın ilk sezon şampiyonu belli oldu. İzleyici ile buluştuğu ilk günden bu yana büyük ilgiyle izlenen Doya Doya Moda'da 50 bin liralık ödülün sahibi de netlik kazandı.

DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Jüri üyeleri ilk olarak 4 finalist arasından önce 4. olan yarışmacının adını açıkladı. 144 puan alarak Doya Doya Moda'da 4. olma başarısını elde eden isim Hanzade Nuh olurken 3. Olan isim ise Su Baher oldu.

Doya Doya Moda'da aldığı puanlar sonucu şampiyon olan isim Betül Böçkün oldu. Sündüz Durmaz ise Betül'ün ardından 2. oldu. Betül birincilik ödülü olan 50 bin TL'nin sahibi olurken, 2. Sündüz Durmaz 25 bin TL değerinde kolyeye, 3. olan Su Baher ise 10 bin TL değerindeki cep telefonunu sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA BETÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmacıları hikayeleriyle gündem olmaya devam ediyor. Yarışmanın en azimli ve başarılı 4 yarışmacısından biri olan Betül Böçkün'ün hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi. Özellikle 3 yaşındaki oğlunun vefat ettiğini gözyaşlarıyla anlatan Doya Doya Moda Betül kimdir, kaç yaşında?

Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına dahil olan Betül Böçkün'ün hayatına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti.

Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez konuşmuştu. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken o anlarda tüm stüdyo uzun süre gözyaşı döktü.

Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.

2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü ifade etti.

ÇOCUĞU 3 YAŞINDA VEFAT ETMİŞ

Annesiyle zaten görüşmeyi hiç düşünmediğini belirten Betül Böçkün, evlenip çocuk sahibi olduğunu ve bu nedenle annesiyle görüştüğünü söyledi. Daha sonra sözlerine devam eden Betül, çocuğunu 3 yaşında kaybettiğini ifade etti. O anlar stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.

Yarışmaya katıldığı ilk günlerde bu anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğan Betül Böçkün, yarışmaya sonradan katılan Mira'yı çok sevdiğini ve bunun nedenini açıklarken stüdyodakiler hüngür hüngür ağladı.