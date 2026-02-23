İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2026 Pazartesi / 7 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8358
  • EURO
    51,7358
  • ALTIN
    7257.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Dr. Subaşı, Arafta Sorular'a konuştu: Aydın bu durumda ne yapmalı?
Medya

Dr. Subaşı, Arafta Sorular'a konuştu: Aydın bu durumda ne yapmalı?

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Akademisyen Dr. Necdet Subaşı 'Çevremdeki insanlar kendi dilleriyle değil, başkalarının sözleriyle konuşuyor; bu yüzden hem aydın dili kurup hem de aydına öfke duyabiliyorlar. Aydın böyle bir durumda ne yapmalı?' dedi.

HABER MERKEZİ23 Şubat 2026 Pazartesi 14:06 - Güncelleme:
Dr. Subaşı, Arafta Sorular'a konuştu: Aydın bu durumda ne yapmalı?
ABONE OL
24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Akademisyen Dr. Necdet Subaşı oldu.

"Çevremdeki insanların kendi dilleriyle konuşmadıklarını, hemen üç gün önce yazmış birini ezberlediklerini ve onun üzerine konuştuklarını görüyorum. Dolayısıyla bir yandan dilini aydının diliyle kuruyor ama bir yandan da aydına karşı çok sert, öfkeli olabiliyor. Aydın ne yapsın böyle bir durumda?"

Önümüzde yol gösteren, gazete yazarları, düşünürler, akademinin sınırlarını zorlayarak kendini geliştirmiş insanlara biz aydın diyoruz. Fakat bu öyle bir şey ki herkesin kulak kabartacağı bir aydın tipolojisi yok, her toplumun kendi aydını var.

Aydın olmakla dindar olmak arasında büyük bir gerilim vardı, hem aydın hem de dindar olunur mu tartışması bizim kuşağın tartışmasıydı, Bu tartışmalar yeni yeni atlatılıyor. Aydınlar da bizim gibi düşünecekse, bizimle aynı cümleyi kuracaklarsa onlara aydın demezdik herhalde değil mi? Aydın'ın biraz fark yaratmak, biraz üste gelmek ve bizim idare ettiğimiz şeylerden kopmak gibi bir sorumluluğu var.

Aydın olmanın sorumlulukları var. Sonuçta bir kitleyi yönetiyor, bir kitlenin düşünce dünyasını inşa ediyorsunuz. Şuan Türkiye'de her cemaatin her topluluğun külliyatını yuttuğu aydınları var. Onun kavramları, onun söz dağarcığıyla, onun cümleleriyle konuşan bir çok topluluk sayabilirsiniz.

Çevremdeki insanların kendi dilleriyle konuşmadıklarını, hemen üç gün önce yazmış birini ezberlediklerini ve onun üzerine konuştuklarını görüyorum. Dolayısıyla bir yandan dilini aydının diliyle kuruyor ama bir yandan da aydına karşı çok sert, öfkeli olabiliyor. Aydın ne yapsın böyle bir durumda.

"Yalıtılmış hayat çok tehlikeli bir şey. Yani kopmak hayattan, küsmek... Kime küsüyorsun? Her şeyin önünde arkasında Allah var. Kime küsüyorsun?"

İnziva özel bir tercihtir. Ben bir süreliğine kendimi bakıma alıyorum demektir. Başarabilenlere aşk olsun. Yalıtılmış hayat çok tehlikeli bir şey. Yani kopmak hayattan, küsmek... Kime küsüyorsun? Her şeyin önünde arkasında Allah var. Kime küsüyorsun? Takdir-i İlahi var, kader var.

  • aydın dili
  • öfke
  • komünikasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.