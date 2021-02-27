Dünyanın En Adil Yemek Yarışması 'Benim Yemeğim' 360 Ekranlarında Başlıyor

27 Şubat 2021 Cumartesi 17:07 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:08

"Benim Yemeğim" yarışmasında her hafta birbirinden iddialı 4 kişi haftanın şampiyonu olmak için yarışacak.



Benim Yemeğim'de dört yarışmacı, hafta içi her gün şef Rafet İnce'nın verdiği yemekleri tariflerine uygun olarak yapmaya çalışacak. Tüm yarışmacılar aynı malzemelerle ve ölçülerle aynı yemeği en lezzetli haliyle yapmak için uğraşacak. Ancak Benim Yemeğim'de asıl heyecan final dakikalarına taşınacak. Her günün sonunda tadım odasında puanlama heyecanı yaşanacak.

Benim Yemeğim'de yarışmacılar kendi yemekleri de dahil tüm yemekleri gözleri bağlı olarak tadacak ve puanlayacak. Gözleri bağlı bu tadımlarda yarışmacılar kendi yemeklerine en düşük puanı verebilecekleri gibi en dişli rakiplerine yüksek puanlar verebilir. Bu heyecana şef Rafet İnce'nin vereceği puanlar ve yapacağı değerlendirmeler de eklenecek. Beş günün sonunda en yüksek puanı alan haftanın şampiyonu ve 10.000 TL'nin sahibi olacak.

Sizde kendi yemeğimi gözüm kapalı tanırım diyorsanız yarışma başvuru formuna https://www.tv360.com.tr/benim-yemegim adresinden ulaşabilirsiniz.

Dünya'nın en adil yemek yarışması "Benim Yemeğim" Şef Rafet İnce'nin sunumuyla 1 Mart Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün saat 20.45'te 360 ekranlarında.

RAFET İNCE KİMDİR?

1981 Konya-Ereğli doğumlu olan Şef Rafet İnce, mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi'nde başladı. Devlet tarafından aldığı bursla, "Le Cordon Blue College of Culinary Arts"ta ve "Toscan-Cascina"da F&B eğitimi görüp staj yaptı. Türkiye'de farklı marka otellerde deneyim kazandı. 2003'den itibaren 5 star oteller de Executive cheflik yapmıştır. Uluslararası aşçılık yarışmaların da ülkemize sayısız madalya kazandıran Rafet Şef, 2008 "IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatı"nda Türkiye'ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir. "Türkiye Aşçılar Federasyonu" ilk resmi "Aşçılar Milli Takımı"nın da kurucusu olan şefimiz, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Yurt dışında ve yurt içinde yerel etnik Türk mutfağının tanıtımlarında bulunarak Türkiye turizmine de büyük katkılar sağlayan Rafet Şef, sivil toplum örgütleri tarafından 2011 yılında, "en başarılı genç girişimci" şef seçildi. Türkiye'de ki turizm otelcilik üniversitelerin ve liselerin de sayısız seminer, panel, konferans vererek genç kuşak şeflere de öncülük yapmıştır. Aynı zamanda çeşitli ulusal TV kanalında yemek programları yapmıştır "Chaîne des Rôtisseurs" üyesi olan Rafet Şef, Londra'da yayımlanan BBC Good Food dergisinin 2008 yılından beri şef editörlüğünü yapmakta olup, "Wacs - Dünya Aşçılar Konfederasyonu"nun da uluslararası jürilik belgesine sahiptir. Dünya gastronomi literatüründe ki ilk kişisel gelişim ve gastronomi kariyer kitabı olan "CHEF" kitabının yazarıdır. 2017 yılın da yazarların oskarı olarak değerlendirilen "Gourmand World Cook Book Awards" ta Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü almıştır. 2018 Chef'in Sağlıklı Masası Kitabı ile Gourmand World Cook Book Awards" ta Türkiye'nin en iyi sağlıklı yaşam kitabı ödülüne layık görülürken aynı zamanda Gourmand World Cook Book Awards" ta Dünya'nın en iyi Akdeniz mutfağı kitabı ödülüne de layık görülmüştür.