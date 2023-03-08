Düştüğü şu hale bakın! Meral Akşener halkı kandırmak için o isimleri öne sürdü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programda açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı. Meral Akşener halkı kandırmak için cumhurbaşkanı adayı olarak belediye başkanlarının kullanılması gerektiğini açık açık söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasının ardından kazanamayacağını düşünüp bu karara itiraz ederek masadan kalkan Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" deyip masadan ayrılmıştı. Akşener istediğini almayınca tıpış tıpış masaya geri döndü.

MERAL AKŞENER BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖNDE OLMASINI İSTEDİ



Bugün katıldığı bir programda Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini zor olduğunu ima ederek belediye başkanlarının önde olmasını istedi. Popülaritesi yüksek aday olması gerektiğini savunan Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu aday ama yanında popülaritesi çok yüksek milletin 'hadi hadi' dediği iki büyükşehir belediye başkanını da onun (Kılıçdaroğlu'nun) koşu partneri haline getirdi o masa." dedi.

Sürekli birlikte koşacaklarını vurgulayan Akşener, "Birlikte koşacaklar çünkü o tartıya birlikte çıkıyorlar şu anda. Koşu partneri üçü birden." diye konuştu.

YÜZÜNÜN ASIK OLMASINI GEÇİŞTİRDİ



Programda soruları cevaplayan Akşener, dün Altılı Masa'nın adayının açıkladığı sırada neden suratının asık olduğunu açıkladı. Gündeme oturan o fotoğraf hakkında konuşan Meral Akşener, yüzünün asık ve somurtkan olduğunu, 'Yüzüme gelen ışık açısından farklı gözükmüş." diye geçiştirdi.

HDP İTTİFAKINA YEŞİL IŞIK YAKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ittifakına yeşil ışık yaktı. Konuşmasında HDP'li Mithat Sancar'ı 'hoca' ifadesiyle anan Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez." şeklinde konuştu.

Altılı masada HDP'nin olmadığını söyleyen Akşener, "Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim." ifadelerini kullandı. HDP'ile bakanlık alışverişinin mümkün olmayacağını belirten Akşener, " Diyalog başka bir şeydir, CHP diyebilir, anlayışla karşılardım. 'Sizin oy oranınızla HDP'nin oyu farklı hadi size güle güle' deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez." şeklinde konuştu.