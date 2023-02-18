Düştükleri hale bakın! Ümit Özdağ, Nevşin Mengü ve Mehmet Akif Ersoy tüm Türkiye'ye işte böyle rezil oldu

Yabancı ve yerli birçok bilim insanın 'büyük felaket' olarak nitelediği Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Türkiye bir yandan arama kurtarma çalışmalarını yürütürken bir yandan da acıdan rant devşirmeye çalışan kişilerle de mücadele ediyor. Vatandaşın acısını bir kenara koyup siyaset ve provokasyona soyunan Ümit Özdağ, Nevşin Mengü ve Mehmet Akif Ersoy bunlardan sadece birkaçı. Deprem üzerinden provokasyon yapan bu şahıslar daha sonraki yaptıkları açıklamalarla da kendi kendilerini yalanladı.

KENDİ KENDİNİ YALANLADI



HaberTürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, deprem bölgesinden yaptığı yayında gerçek dışı iddialarda bulundu. Hatay'daki deprem bölgesinde açıklama yapan Ersoy, bilgiyi teyit etmeden "Diyorlar ki" diye başladığı cümlesini "(Bölgedeki ekipler) Kurtarma yapıyoruz kazıyoruz kazıyoruz. Tam kişiye ulaşıyoruz. Bir çocuğumuz mesela. Pat bir ekip geliyor "sizin işiniz bitti çekilin bunu biz çıkaracağız" diyor. Kameraları çağırıyorlar çıkarıyorlar" diye devam ettirdi. İşin asılının ise, kurtarma ekiplerinin işini bitirip depremzedeye ulaştıktan sonra sağlık ekiplerinin devreye girdiği anlaşıldı. Mehmet Akif Ersoy, daha sonra yaptığı farklı bir yayında, bu yaptığı açıklamaları kendi yalanladı.

Kendi kendini yalanlayan Ersoy, "Bizim kaçırdığımız bir konu olabilir diye bunu paylaşıyorum. Enkazlara UMKE'nin sağlık personelleriyle de müdahale ediyorlarmış. Arama kurtarma çalışmalarına katılanlar bize açıkladı. Artık enkazdan çıkarma noktasına gelindiğinde sağlık personelinin onu çıkarması gerekiyormuş. Dolayısıyla o müdahale biçimi kırık çıkık var mı diye böyle müdahaleleri yaptıklarını söylediler. Enkaza müdahale eden ekipler arasında uzmanlığa göre ve enkaz biçimine göre bunların değiştiği görülüyor." dedi.

YALANI ORTAYA ÇIKTI, ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ



Öte yandan depremin ilk günlerinde ise Suriyelilere yönelik ırkçı söylemleriyle sürekli gündeme gelen Ümit Özdağ da bir provokasyona imza attı. Özdağ sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweette "Cumhurbaşkanı Yardımcısı sol tarafta konuşuyor, sağ taraftaki mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çalıyor!" diye gerçek dışı ve teyitsiz bir bilgiyi dolaşıma soktu.

Özdağ'ın söz konusu provokasyonu da o kişinin ne Suriyeli ne de hırsız olmadığı anlaşılınca suya düştü. Özdağ'ın hedef gösterdiği o kişinin kendi telefonunu arka cebinden ön cebine koyduğu, aynı zamanda Suriyeli değil Türk vatandaşı olduğu anlaşıldı. Daha sonra Özdağ'a "Bu şahıs Suriyeli değilmiş ne diyorsunuz? diye bir soru yöneltilince özür dilmek yerine kendini savundu.

Söylediği yalan hakkında özür dilemeyen ve hatasını sürdüren Özdağ, "Hayır niye özür dileyeyim kardeşim. Kimden dileyelim. Neden özür dileyelim. Bir gazete yayımlamış bende gazeteden aldım. Gazete yanlış çıktı o zaman gazete özür dilesin bu bir. İkincisi kendisi özür dilesin. Suriyelilerin giydiği tercüman elbisesini giyip ortada dolaşıyor." ifadelerini kullandı.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN İDDİASI DA ÇÜRÜTÜLDÜ



Türkiye'nin kara gününde dünyanın öbür ucundan gelen ekipleri hedef alan Nevşin Mengü de, "Adıyaman'da arama kurtarma yapan Tayvanlı ekip, göçük altına kalan bir kişiye tam ulaşacakken, gelen Türk ekip tarafından uzaklaştırılmış. Haberde tüm işi Tayvanlı ekip yaptı, Türk ekip kendi yapmış gibi gösterdi deniyor. Bölgeye 130 kişi ve 5 köpekle gelen ekip, bunun üzerine ülkesine dönmeye karar vermiş." diye gerçek dışı bir iddiada bulundu. China Times'ın haberini paylaşan Nevşin Mengü'nün bu iddiasını da Türkiye'deki Tayvan Diplomatik Temsilciliği yalanladı.