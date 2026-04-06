İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5916
  • EURO
    51,5042
  • ALTIN
    6685.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Ece Vahapoğlu ile dopdolu program! ''Mutluluk için'' ekrana damga vurdu
Medya

Ece Vahapoğlu ile dopdolu program! ''Mutluluk için'' ekrana damga vurdu

360 ekranlarında izleyiciyle buluşan “Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin”, bu hafta sonu birbirinden değerli konuklarıyla sağlıktan sanata, kişisel gelişimden müziğe kadar hayatın içinden pek çok konuyu masaya yatırdı.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 17:21 - Güncelleme:
Ece Vahapoğlu ile dopdolu program! ''Mutluluk için'' ekrana damga vurdu
ABONE OL

Programın konukları arasında kişisel gelişim uzmanı ve yazar Aret Vartanyan, müzisyen ve eğitimci Aylin Özer Tepe ile Türk pop müziğinin efsane ismi Ozan Orhon yer aldı.

Programın ilk bölümünde Ece Vahapoğlu'nun sorularını yanıtlayan Aret Vartanyan, günümüzde sosyal medyanın bir "kıyas alanı" haline geldiğini ve insanların sürekli bir onaylanma arayışı içinde olduğunu belirtti. Bu durumun temelinde çocuklukta alınamayan değer ve sevgi duygusunun yattığını vurgulayan Vartanyan, "Ne kadar çok gösteriyorsan o kadar az yaşıyorsun" diyerek gerçekliğin önemine dikkat çekti.

,Müzik yolculuğunu ve eğitimci kimliğini anlatan Aylin Özer Tepe, oğlu için yazdığı ve anneler arasında büyük ilgi gören "Kalp Şarkısı"nın hikayesini ilk kez paylaştı. Eşi Gökhan Tepe ile tanışma hikayesini de samimiyetle anlattı.

Türk pop müziğinin zamansız isimlerinden Ozan Orhon, programda 35. sanat yılını kutlamanın heyecanını yaşadı. 90'lı yılların samimiyetini, o dönemin müzik üretim süreçlerini ve starlık kavramını anlatan Orhon, yaşadığı sağlık sorunlarını ve kilo verme sürecindeki tecrübelerini de izleyicilerle paylaştı.

Ece Vahapoğlu'nun pozitif ve samimi sunumuyla hazırlanan program, her hafta sonu uzman konukları ve ilham veren hikayeleriyle 360'ta izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor

ÖNERİLEN VİDEO

Geri manevra faciaya dönüştü: Önce solladı, sonra geri dönüp çarptı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.