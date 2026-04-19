Ece Vahapoğlu ile dopdolu program! 'Mutluluk için' ekrana damga vurdu

Programın ilk bölümünde Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Ord. Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos konuk oldu. Doğumsal kalp hastalıklarının ne olduğu, nasıl tespit edildiği ve doğum öncesinde anlaşılabilir olup olmadığı gibi kritik sorulara yanıt veren Kalangos, erken teşhisin önemi ve tedavi süreçlerine dair kapsamlı bilgiler paylaştı.

Programın ikinci bölümünde ise usta oyuncu Nevra Serezli ağırlandı. Kariyer yolculuğunu ve oyunculuk serüvenini anlatan Serezli, samimi açıklamalarıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Kendisine yöneltilen "Hayatınızı bir kadın oyuncu oynasaydı kimi isterdiniz?" sorusuna Burcu Biricik yanıtını veren Serezli, özel hayatına dair içten paylaşımlarda da bulundu. Bir kız çocuğu olmasını çok istediğini, kızı olsaydı adını Serra koymayı istediğini ancak kız torunlarıyla bu duyguyu yaşadığını ifade eden usta oyuncu; "En çok neye sinirlenirsiniz?" sorusuna ise "yalan" cevabını verdi.

