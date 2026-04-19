19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
  • Ece Vahapoğlu ile dopdolu program! 'Mutluluk için' ekrana damga vurdu
Medya

Ece Vahapoğlu ile dopdolu program! 'Mutluluk için' ekrana damga vurdu

Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin, bu hafta da ilham veren hikâyeleri ve topluma ışık tutan başlıklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Sağlıktan sanata uzanan zengin içerikleriyle program, dikkat çekici konukları ve samimi sohbetleriyle yine ilgi odağı oldu.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 14:12 - Güncelleme:
Programın ilk bölümünde Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Ord. Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos konuk oldu. Doğumsal kalp hastalıklarının ne olduğu, nasıl tespit edildiği ve doğum öncesinde anlaşılabilir olup olmadığı gibi kritik sorulara yanıt veren Kalangos, erken teşhisin önemi ve tedavi süreçlerine dair kapsamlı bilgiler paylaştı.

Programın ikinci bölümünde ise usta oyuncu Nevra Serezli ağırlandı. Kariyer yolculuğunu ve oyunculuk serüvenini anlatan Serezli, samimi açıklamalarıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Kendisine yöneltilen "Hayatınızı bir kadın oyuncu oynasaydı kimi isterdiniz?" sorusuna Burcu Biricik yanıtını veren Serezli, özel hayatına dair içten paylaşımlarda da bulundu. Bir kız çocuğu olmasını çok istediğini, kızı olsaydı adını Serra koymayı istediğini ancak kız torunlarıyla bu duyguyu yaşadığını ifade eden usta oyuncu; "En çok neye sinirlenirsiniz?" sorusuna ise "yalan" cevabını verdi.

Hayata dokunan konuları, güçlü konukları ve fark yaratan içerikleriyle Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin, Cumartesi & Pazar 13.00'te 360 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

  • Ece Vahapoğlu
  • ilham veren hikayeler
  • sağlık
  • sanat

