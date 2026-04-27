27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
  • Ece Vahapoğlu ile dopdolu program! ''Mutluluk için'' ekrana damga vurdu
Medya

Ece Vahapoğlu ile dopdolu program! ''Mutluluk için'' ekrana damga vurdu

360 ekranlarında her cumartesi pazar saat 13.00'te izleyici ile buluşan “Ece Vahapoğlu İle Mutluluk İçin” programında bu hafta, iletişim becerilerinden kişisel gelişime ve sanat dünyasının çok yönlü kariyerlerine uzanan ilham verici konular izleyicilerle buluştu.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
Ece Vahapoğlu ile dopdolu program! ''Mutluluk için'' ekrana damga vurdu
Programın ilk bölümünde stratejist - eğitimci Rüzgâr Mira Okan konuk oldu. Okan, nezaketin her zaman "evet demek" olup olmadığı sorusu üzerinden etkili iletişimin temel dinamiklerini ele aldı. Etkili konuşmanın sırrı, sınır koyabilme becerisi ve özgüvenin nasıl geliştirilebileceği gibi başlıklarda önemli değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılara hem profesyonel hem de sosyal yaşamda güçlü iletişim kurmanın yollarına dair dikkat çekici perspektifler sundu.

Programın ikinci bölümünde oyuncu ve sunucu Suat Güzey konuk olarak yer aldı. Güzey, kariyer yolculuğunu ve bu mesleğe nasıl adım attığını anlatırken, hayatına dair bilinmeyen yönleri de izleyicilerle paylaştı. Oyunculuk, sunuculuk ve seslendirme alanlarında edindiği deneyimleri aktaran Güzey, çok yönlü kariyer yapısının kendisine kattığı avantajları samimi bir dille ifade etti.

Program, kişisel gelişimden sanat dünyasına uzanan güçlü içerikleriyle izleyicilere ilham verici bir bölüm olarak ekranlara geldi.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski kocasını sokak ortasında kaskla dövdü! Küfürler savuran kadının sebebi hayrete uğrattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
