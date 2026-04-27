Ece Vahapoğlu ile dopdolu program! ''Mutluluk için'' ekrana damga vurdu

Programın ilk bölümünde stratejist - eğitimci Rüzgâr Mira Okan konuk oldu. Okan, nezaketin her zaman "evet demek" olup olmadığı sorusu üzerinden etkili iletişimin temel dinamiklerini ele aldı. Etkili konuşmanın sırrı, sınır koyabilme becerisi ve özgüvenin nasıl geliştirilebileceği gibi başlıklarda önemli değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılara hem profesyonel hem de sosyal yaşamda güçlü iletişim kurmanın yollarına dair dikkat çekici perspektifler sundu.

Programın ikinci bölümünde oyuncu ve sunucu Suat Güzey konuk olarak yer aldı. Güzey, kariyer yolculuğunu ve bu mesleğe nasıl adım attığını anlatırken, hayatına dair bilinmeyen yönleri de izleyicilerle paylaştı. Oyunculuk, sunuculuk ve seslendirme alanlarında edindiği deneyimleri aktaran Güzey, çok yönlü kariyer yapısının kendisine kattığı avantajları samimi bir dille ifade etti.

Program, kişisel gelişimden sanat dünyasına uzanan güçlü içerikleriyle izleyicilere ilham verici bir bölüm olarak ekranlara geldi.