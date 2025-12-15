İSTANBUL 12°C / 4°C
Medya

''Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin'' Cumartesi-Pazar 09.30'da

“Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin”, dopdolu içeriğiyle izleyicilere ilham veren bir bölümle ekrana geldi. Programın bu haftaki bölümünde sanat, müzik, televizyon ve hayatın içinden güçlü hikâyeler yer aldı.

HABER MERKEZİ15 Aralık 2025 Pazartesi 14:19 - Güncelleme:
''Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin'' Cumartesi-Pazar 09.30'da
Programın ilk konuğu, genç ve yetenekli müzisyen müge ökten oldu. Yayında kemanıyla canlı performans sergileyen ökten, müzikle tanışma hikayesini, müzisyen olmaya nasıl karar verdiğini ve kariyer yolculuğunu samimi bir dille anlattı. Sanatın hayatındaki dönüştürücü gücüne değinen ökten, ilham veren bir sohbet gerçekleştirdi.

Programda daha sonra ekranların iki güçlü ismi deneyimli sunucu Ekin Olcayto ve usta gazeteci Tayyar Işıksaçan ağırlandı. İkili, 360 ekranlarında her sabah canlı yayınla saat 08.30'da başlayacak olan yeni programları "Zamanı Geldi" yi anlattı. Programın içeriği, yaklaşımı ve "Zamanı Geldi" sloganıyla vermek istedikleri mesajlar izleyiciyle paylaşıldı.

Bölümün son konuğu ise usta oyuncu, tiyatrocu ve dublaj sanatçısı Erhan Yazıcıoğlu oldu. Sanat hayatını dünden bugüne anlatan yazıcıoğlu, kariyerinin yanı sıra yaşadığı zorlu bir dönemi de ilk ağızdan aktardı. Sekiz ay boyunca ses telleriyle ilgili ciddi bir sağlık problemi yaşayan ve sesini kaybetme noktasına gelen sanatçı, bu sürecin ardından yeniden iyileşerek dublaj yapmaya devam etmesinin bir başarı ve direnç öyküsü olduğunu vurguladı.

Müzik, televizyon ve yaşamdan kesitleri bir araya getiren bölüm; samimi anlatımlar, ilham veren hikayeler ve umut dolu mesajlarıyla izleyicilerden büyük ilgi gördü.

  • Ece Vahapoğlu
  • ilham veren hikayeler
  • sanat müzik

