15 Şubat 2026 Pazar
Medya

''Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin'' yeni bölümüyle büyük beğeni topladı

“Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin” bu hafta da dopdolu içeriğiyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sağlıktan sanata, psikolojiden müziğe uzanan geniş konu yelpazesiyle program, hayata dair merak edilen başlıkları uzman isimlerle ele aldı.

15 Şubat 2026 Pazar 16:34
''Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin'' yeni bölümüyle büyük beğeni topladı
Programın ilk konuğu iç hastalıkları uzmanı Dr. Hasan Hüsnü eren oldu. Duyguların beden sağlığı üzerindeki etkisini bilimsel veriler ışığında anlatan Eroğlu; korku ve öfkenin hangi hastalıklara zemin hazırladığını, ağlamanın bir terapi yöntemi olup olmadığını, ruh sağlığının fiziksel sağlığı nasıl etkilediğini, yalnızlığın insan üzerindeki tahribatını ve hücrelerin ölüm sürecini çarpıcı örneklerle değerlendirdi.

İkinci bölümde ise yetenekli müzisyen Ragıb Narin stüdyodaydı. Canlı performansı ile kendine hayran bırakan narin, son şarkısı "İstanbul"u da seslendirdi. Ragıb Narin, müzik yolculuğuna nasıl başladığını, kariyerinin dönüm noktalarını, ilham kaynaklarını ve hayatına dair bilinmeyenleri samimi bir dille paylaştı.

Her hafta olduğu gibi yine ilham veren hikayeleri ve uzman görüşleriyle izleyicisine hem bilgi hem de motivasyon verdi.

