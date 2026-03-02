''Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin'' yeni bölümüyle büyük beğeni topladı

Programın ilk konuğu, kalp cerrahisi alanının öncü isimlerinden Prof. Dr. Bingür Sönmez oldu. İnsan kahırdan ölür mü? Spor yapmak kalbi nasıl etkiler? Kalp büyümesinin nedenleri nelerdir? Duygular kalbi nasıl etkiler ve doğru nabız aralığı kaç olmalıdır? Gibi kritik sorulara yanıt veren Prof. Dr. Sönmez, izleyicilere sağlıklı bir yaşam için ipuçları verdi.

Ardından programa konuk olan şef Yunus Emre Akkor, şefliğe başlama serüvenini ve yemeğin toplumsal hafızadaki yerini anlattı. Baharatların yemeklere kattığı derin tatlar, doğru yağ kullanımının lezzete etkisi gibi detaylarla izleyicilere bilgi şöleni sundu.

Programın final konukları ise ünlü oyuncu Özge Özder ve müzisyen Sinan Güleryüz oldu. Çift, tanışma hikayelerini ve birbirleriyle olan uyumlarını samimi bir dille paylaştı. Özge Özder, birlikteyken hangi yönlerinin ortaya çıktığını anlatırken, Sinan Güleryüz Özge'yi ilk gördüğünde evleneceğini anladığını itiraf etti. Anne baba olmanın getirdiği değişimler, aile hayatındaki uyum ve destekleri programda öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. İzleyiciler, onların samimi sohbetiyle hem gülümsedi hem de duygulandı.

"Ece Vahapoğlu ile mutluluk için" her bölümünde bilgi, ilham ve sanatı bir araya getirerek izleyicilerine hayatın küçük ama değerli detaylarını hatırlatıyor.