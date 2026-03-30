''Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin'' yeni bölümüyle büyük beğeni topladı

Programın ilk konuğu ekonomist beste uyanık oldu. Uyanık, zenginliğin önündeki beş engeli anlatarak, para kazanıp tutamayanlar ve bir türlü birikim yapamayanlar için önemli önerilerde bulundu.

Ardından oyuncu ve müzisyen murat balcı programa konuk oldu. Balcı, son şarkısı "Sal Gitsin"İ seslendirirken, oyunculuk ve müzisyenlik yolculuğuna dair bilinmeyenleri paylaştı. Nasıl roller oynamak istediği sorusuna ise artık çapkın karakterlerden sıkıldığını ve daha farklı karakterlere yönelmek istediğini söyledi.

Programın öne çıkan konukları emre karayel ve eşi gizem demirci karayel oldu. Çift, tanışma hikâyelerinden birlikte yapımcılığını üstlendikleri "Dedektif Raptır Birlikte Gülelim" projelerine kadar birçok konuyu samimiyetle anlattı. Birbirlerinin hayatına girdikten sonra yaşadıkları değişimlerden bahseden çift, ilişkilerindeki uyumu ve destekleyici yönlerini vurguladı. Emre Karayel, çocuk isteğiyle ilgili soruya esprili bir şekilde "kız olacağını bilsek" diyerek yanıt verirken, çift, birbirlerine duydukları hayranlığı da dile getirdiler.

"ECE VAHAPOĞLU'YLA MUTLULUK İÇİN PROGRAMI"

Bu bölümüyle de izleyicilere hem ilham veren hem de keyifli anlar yaşatan içeriğini sürdürmeye devam etti.