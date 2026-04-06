İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5884
  • EURO
    51,5838
  • ALTIN
    6706.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
''Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin'' yeni bölümüyle büyük beğeni topladı

360 ekranlarında izleyiciyle buluşan, pozitif ve samimi sohbetlerin adresi “Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin”, bu hafta sonu yine dopdolu bir içerikle ekranlara geliyor. Sağlıktan iyi yaşama, sanattan spora kadar pek çok konunun ele alındığı programda; dönüşüm uzmanı Piraye Erdoğan, dünya rekortmeni sporcu Şahika Ercümen ve sevilen oyuncu Metin Yıldız ilham veren hikayelerini paylaşıyor.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
ABONE OL

Dönüşüm uzmanı ve yazar Piraye Erdoğan, programda zihnimizi ve hayatımızı dönüştürmenin yollarını anlatıyor. Özellikle 3-7 yaş arası dönemde zihnimizin nasıl hipnotize edildiğini ve bu dönemde yüklediğimiz anlamların nefesimizi nasıl sığlaştırdığını açıklayan Erdoğan, nöroplastisite sayesinde beyni yeniden programlamanın ve hayatı %100 değiştirmenin mümkün olduğunu vurguluyor. Erdoğan, "zihin mimarlığı" kavramıyla sahte gerçekliklerden özgürleşerek öz benliğimize dönmenin önemine dikkat çekiyor.

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, çocukluğunda yaşadığı astım hastalığını su sporlarıyla nasıl yendiğini ve başarısının sırlarını izleyicilerle paylaşıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf ettiği 107 metrelik son rekorunun zorlu hazırlık sürecini anlatan Ercümen, suyun kendisi için sadece bir spor alanı değil, bir "yaşam alanı" ve sinir sistemini düzenleyen bir element olduğunu ifade ediyor.

Ekranların enerjik ismi Metin Yıldız, Fatsa'dan İstanbul'a uzanan ve yedi bölgenin kültürünü harmanladığı oyunculuk serüvenini anlatıyor. Vizontele Tuğba filmiyle kariyerinde dönüm noktası yaşayan ve BKM Mutfak ile geniş kitlelerce tanınan Yıldız, babalık tecrübelerini ve eşi Ceylan Yıldız ile birlikte hazırladıkları yeni projelerini paylaşıyor. Yıldız, 14 Nisan'da prömiyer yapacak olan ve bir insan ile robotun ilişkisini mizahi bir dille ele alan "Robotik Bir Aşk Hikayesi" adlı yeni oyununun müjdesini de ilk kez veriyor.

  • Ece Vahapoğlu
  • Dönüşüm uzmanı
  • Şahika Ercümen

ÖNERİLEN VİDEO

Şehit mezarına saldırı! Acılı anne gözyaşlarına boğuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.