''Ece Vahapoğlu ile Mutluluk İçin'' yeni bölümüyle büyük beğeni topladı

Dönüşüm uzmanı ve yazar Piraye Erdoğan, programda zihnimizi ve hayatımızı dönüştürmenin yollarını anlatıyor. Özellikle 3-7 yaş arası dönemde zihnimizin nasıl hipnotize edildiğini ve bu dönemde yüklediğimiz anlamların nefesimizi nasıl sığlaştırdığını açıklayan Erdoğan, nöroplastisite sayesinde beyni yeniden programlamanın ve hayatı %100 değiştirmenin mümkün olduğunu vurguluyor. Erdoğan, "zihin mimarlığı" kavramıyla sahte gerçekliklerden özgürleşerek öz benliğimize dönmenin önemine dikkat çekiyor.

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, çocukluğunda yaşadığı astım hastalığını su sporlarıyla nasıl yendiğini ve başarısının sırlarını izleyicilerle paylaşıyor. Cumhuriyet'in 100. yılına ithaf ettiği 107 metrelik son rekorunun zorlu hazırlık sürecini anlatan Ercümen, suyun kendisi için sadece bir spor alanı değil, bir "yaşam alanı" ve sinir sistemini düzenleyen bir element olduğunu ifade ediyor.

Ekranların enerjik ismi Metin Yıldız, Fatsa'dan İstanbul'a uzanan ve yedi bölgenin kültürünü harmanladığı oyunculuk serüvenini anlatıyor. Vizontele Tuğba filmiyle kariyerinde dönüm noktası yaşayan ve BKM Mutfak ile geniş kitlelerce tanınan Yıldız, babalık tecrübelerini ve eşi Ceylan Yıldız ile birlikte hazırladıkları yeni projelerini paylaşıyor. Yıldız, 14 Nisan'da prömiyer yapacak olan ve bir insan ile robotun ilişkisini mizahi bir dille ele alan "Robotik Bir Aşk Hikayesi" adlı yeni oyununun müjdesini de ilk kez veriyor.