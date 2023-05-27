İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2023 Cumartesi / 8 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,0115
  • EURO
    21,3833
  • ALTIN
    1249.93
  • BIST100
    4580.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • EGM'den Kaftancıoğlu'nun iddialarına yalanlama: Algı operasyonu oluşturmaya yönelik düpedüz bir yalandır
Medya

EGM'den Kaftancıoğlu'nun iddialarına yalanlama: Algı operasyonu oluşturmaya yönelik düpedüz bir yalandır

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada polis ve jandarmalara yönelik ifadeleriyle ilgili, “Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, algı operasyonu oluşturmaya yönelik düpedüz bir yalandır” açıklamasında bulundu.

IHA27 Mayıs 2023 Cumartesi 17:54 - Güncelleme:
EGM'den Kaftancıoğlu'nun iddialarına yalanlama: Algı operasyonu oluşturmaya yönelik düpedüz bir yalandır
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Kaftancıoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabında yer alan kahraman polisimize ve kahraman jandarmamıza ağır hakaret içeren ve tümüyle uydurma olan iftira hakkında açıklama yapma gereği duyulmuştur. Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret etmek için fırsat kollayan Kaftancıoğlu, asla gerçek olmayan ve kendisi tarafından uydurulan bir isnat ve iftira üzerinden seçimin güvenliğini sağlayan kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamızı hedef aldı ve yüzüne tükürülmesi gerektiği alçaklığında bulundu. Kaftancıoğlu'nun ifadeleri, algı operasyonu oluşturmaya yönelik düpedüz bir yalandır. Bu yalan, iftira ve hakareti kabul etmiyoruz, müfterinin kendisine iade ediyoruz. Vatandaşlarımızın zihnini bulandırma amacı taşıyan ve dezenformasyonun tipik bir örneği olan paylaşım, Canan Kaftancıoğlu'nun tıynetini de açıkça ortaya koymaktadır. Terörle mücadelede ve kamu düzeninde destan yazan kahramanlarımızdan duyduğu ve tarafımızca bilinen rahatsızlığını bir kez de bu yolla gözler önüne sermiştir. Kaftancıoğlu ve türevleri, ne yaparlarsa yapsınlar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak, tüm girişimlerine rağmen terörle mücadelemizi sekteye uğratamayacaklardır. Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlu'nun ifade ettiği gibi kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız değil kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.