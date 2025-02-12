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Medya

Ekranların Sevilen Programı “Aileler Yarışıyor” 112 Acil Sağlık Ekiplerini Ağırladı!

360 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen sevilen yarışma programı Aileler Yarışıyor, dün yayınlanan bölümünde 112 Acil Sağlık Ekiplerini ağırladı . Dünya genelinde 63 ülkede izlenme rekorları kıran program, Asuman Krause'nin enerjik ve eğlenceli sunumuyla hafta içi her akşam 360'ta ekrana gelmeye devam ediyor.

12 Şubat 2025 Çarşamba 17:20 - Güncelleme:
Ekranların Sevilen Programı “Aileler Yarışıyor” 112 Acil Sağlık Ekiplerini Ağırladı!
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Günlük hayatlarında zor anlarla karşılaşan görünmeyen kahramanlar "112 Sağlık Ekipleri" bu kez sorulara en hızlı cevabı vermek için mücadele etti.

Eğlenceli anların yaşandığı programda başabaş mücadelenin sonunda kazanan "İlk Çağrı" takımı oldu.

Günlük hayattan çok basit soruların sokaktaki 100 kişiye sorulması sonucu alınan en popüler cevapları bulmaya çalışan yarışmacılar, final etabında büyük ödülü kazanmak için yarışacak. Sizde ekibime güvenirim diyorsanız, eğlenceli anların yaşandığı "Aileler Yarışıyor" başvuru formuna https://www.tv360.com.tr/aileler-yarisiyor adresinden ulaşabilirsiniz.

Eğlenceli anların yaşandığı kahkahalarla dolu "Aileler Yarışıyor" hafta içi her akşam 21.00'de 360'ta!

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