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Medya

Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna yalanlama: Mesnetsiz ve gerçeğe aykırıdır

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) terör destekli 7'li koalisyonun ortağı Ekrem İmamoğlu'nun manipülasyonunu yalanladı. BDDK'dan yapılan açıklamada, 'Bankalarımız hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup bu tur mesnetsiz ve gerçeğe aykırı açıklamalara itibar edilmemelidir. Bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur' denildi. İmamoğlu gerçek aykırı ve bir temel oturmayan 'Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak' şeklinde ifadeler kullanmıştı.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 22:56 - Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'nun algı operasyonuna yalanlama: Mesnetsiz ve gerçeğe aykırıdır
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İstanbul Avcılar'da yaptığı mitingde, Başkan Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta seçimi kazanması halinde pazartesi günü bankalardan para çekilemeyeceğini iddia eden CHP'li İmamoğlu, "Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç istemiyorsak; ekonomiden sosyal yaşama, kültürel hayattan yoksulluğun giderilmesine, mülteci ve sığınmacı konusunun ortadan kalkmasına hep birlikte imza atmak istiyorsak çok çalışmak zorundayız." sözlerini kullandı.

BDDK, İmamoğlu'nun bankalar hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalar hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

BDDK'nın sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada bankalarımız hakkında beyan edilen, bir belge ve bilgiye dayanmayan açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup bu tur mesnetsiz ve gerçeğe aykırı açıklamalara itibar edilmemesi, yayınlarda yer verilmesinin bankacılık mevzuatı çerçevesinde açıkça suç teşkil ettiğinin bilinmesi ve bu açıklamaları yapanlar ve yayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bankaların ve sektörün dün olduğu gibi bugün de BDDK'nın gözetimi ve denetimi altında güçlü ve sağlam likidite ile finansal rasyolara sahip bir şekilde yoluna devam ettiği kaydedildi.

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