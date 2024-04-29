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Medya

Elazığ, Muş ve Hatay'da gökyüzünde garip cisim! Sosyal medyaya damga vurdu

Elazığ, Muş ve Hatay'dan gelen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gökyüzünde süzülen esrarengiz cisim 'uzaylı' tartışmalarını başlattı.

AJANSLAR29 Nisan 2024 Pazartesi 12:08 - Güncelleme:
Elazığ, Muş ve Hatay'da gökyüzünde garip cisim! Sosyal medyaya damga vurdu
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Elazığ'ın Karakoçan, Muş'un Varto ve Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde görülen, uçan gizemli cismin ne olduğu merak konusu oldu.

HATAY'DA GÖKYÜZÜNDE GÖRÜLEN CİSİMLER MERAK UYANDIRDI

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde beliren 3 cisim vatandaşlarda merak uyandırdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gökyüzünde tanımlanamayan cisimler görüldü. İskenderun semalarında beliren 3 cisim, 35 yaşındaki Ali Değirmenci isimli vatandaş tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde yurdun çeşitli bölgelerinde de benzer şekilde görülen cisimler, insan figürüne benzetildi. Gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci, o cisimleri ilk gördüğümdeki şoku ve heyecanını gizleyemediğini belirtti.

Havaya baktığında 3 cisim gördüğünü ve heyecanlandığını belirten Ali Değirmenci, "Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim" ifadelerini kullandı.

ELAZIĞ'DA GÖK YÜZÜNDE GÖRÜLEN CİSİM TEDİRGİN ETTİ

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında garip bir cisim görüldü.

Sabah saatlerinde gökyüzünde ilerleyen cisim, Özgür Özcan tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anlar tedirgin ederken görüntüyü çeken Özcan, şaşkınlığını gizleyemedi.

Aynı cisim, dün Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında görülmüş, koyun otlatan bir çoban tarafından kaydedilmişti.

MUŞ SEMALARINDA İNSANI ANDIRAN BİR CİSİM GÖRÜNTÜLENDİ

Muş'un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında tanımlanamayan bir cisim görüldü. Koyun otlatan bir çobanın cep telefonu ile çektiği cisim uçan bir insanı andırıyor.

Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim izleyenleri şaşırttı. Koyun otlatan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirterek, "Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi. Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum" dedi.

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