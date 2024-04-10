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Medya

Emniyet görevlisinin DEM'li Sarıtaş'a tepkisi sosyal medyada gündem oldu: Sen bu devletin milletvekili değilsin

Siirt'te 31 Mart sonrası mazbata tartışmaları sırasında DEM Partili Sabahat Erdoğan Sarıtaş'ın adliyeye giriş provokasyonuna emniyet görevlisinin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

10 Nisan 2024 Çarşamba 14:06 - Güncelleme:
Emniyet görevlisinin DEM'li Sarıtaş'a tepkisi sosyal medyada gündem oldu: Sen bu devletin milletvekili değilsin
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Siirt'te provokasyon yapmaya çalışan DEM'li Sabahat Erdoğan Sarıtaş'a emniyet görevlisinin verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

3 Nisan'da Siirt Adliyesi'ne girerek provokasyona niyetlenen Sarıtaş'ın karşısına Siirt emniyeti dikildi.

Görevli güvenlik güçlerine zorluk çıkartan Sarıtaş "Çekil önümden çekil. Önümden çekilir misin mesafeye dikkat et. Suç işliyorsunuz. Bu devletin polisleri senin değil." ifadeleriyle barikatı aşmaya çalıştı.

"SEN BU DEVLETİN MİLLETVEKİLİ DEĞİLSİN"

Bu sırada polislerin başındaki görevli Sarıtaş'ın bu tavırlarına cevap vererek, "Bana parmak sallama. Önünden çekilmiyorum. Almayın içeri. Sen de polislere yaklaşma, polislerden uzak dur. Se bu devletin milletvekili değilsin. Sen benim muhatabım değilsin." ifadelerini kullandı.

Emniyet görevlisinin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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