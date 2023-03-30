İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2023 Perşembe / 9 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1487
  • EURO
    20,7665
  • ALTIN
    1207.15
  • BIST100
    4943.18
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Fondaş Halk TV'nin FETÖ ağı deşifre oldu! Aysever: FETÖ'cüleri kanala getiren Küçükkaya'dır
Medya

Fondaş Halk TV'nin FETÖ ağı deşifre oldu! Aysever: FETÖ'cüleri kanala getiren Küçükkaya'dır

CHP'li gazeteci Enver Aysever, Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti. Aysever, FETÖ'cülerin kanaldaki referansının İsmail Küçükkaya olduğunu işaret ederek 'FETÖ'cüleri kanala getiren kişi Küçükkaya'dır' dedi. Küçükkaya'ya sert sözlerle yüklenen Aysever, 'Onu da kimin getirdiğini biliyoruz. Onu da açıklayacağım' şeklinde konuştu.

30 Mart 2023 Perşembe 02:20 - Güncelleme:
Fondaş Halk TV'nin FETÖ ağı deşifre oldu! Aysever: FETÖ'cüleri kanala getiren Küçükkaya'dır
ABONE OL

Halk TV'deki 'FETÖ'cü kavgası da gün yüzüne çıktı. CHP'yle yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, fondaş Halk TV'nin FETÖ ağını deşifre etti. Aysever, FETÖ'den yargılanan Ekrem Açıkel'i Halk TV'ye getiren kişinin İsmail Küçükkaya olduğunu söyledi.

'FETTULLAHÇILARI KANALA GETİREN KİŞİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DIR'

FETÖ'cüleri kanala getiren isimin İsmail Küçükkaya olduğunu söyleyen Enver Aysever, "Halk TV'ye Fetullahçı davadan dolayı yargılanan Ekrem Açıkel'in alınmasına aracılık yapan kişi İsmail Küçükkaya. Yani Fetullahçıları kanala getiren kişi İsmail Küçükkaya. Onu da kimin getirdiğini biliyoruz. Onu da açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

"CAFER MAHİROĞLU İBB BAŞKANI OLMAK İSTİYOR"

Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na da göz diktiğini kaydeden Aysever, "Bütün programlarda kim oturacak kim kalkacak vs. siyasilerle iş birliği yapan Cafer'i Kılıçdaroğlu'na 'Bunu bir şey yapın' diyerek pazarlayan kişi de o. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor. Olsun da görelim çok merak ediyorum" dedi.

Enver Aysever'in geçtiğimiz aylarda yine Cafer Mahiroğlu için "Kör cahil bu Mahir" ifadelerini kullanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.