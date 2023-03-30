Halk TV'deki 'FETÖ'cü kavgası da gün yüzüne çıktı. CHP'yle yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, fondaş Halk TV'nin FETÖ ağını deşifre etti. Aysever, FETÖ'den yargılanan Ekrem Açıkel'i Halk TV'ye getiren kişinin İsmail Küçükkaya olduğunu söyledi.

'FETTULLAHÇILARI KANALA GETİREN KİŞİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA'DIR'

FETÖ'cüleri kanala getiren isimin İsmail Küçükkaya olduğunu söyleyen Enver Aysever, "Halk TV'ye Fetullahçı davadan dolayı yargılanan Ekrem Açıkel'in alınmasına aracılık yapan kişi İsmail Küçükkaya. Yani Fetullahçıları kanala getiren kişi İsmail Küçükkaya. Onu da kimin getirdiğini biliyoruz. Onu da açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

"CAFER MAHİROĞLU İBB BAŞKANI OLMAK İSTİYOR"

Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na da göz diktiğini kaydeden Aysever, "Bütün programlarda kim oturacak kim kalkacak vs. siyasilerle iş birliği yapan Cafer'i Kılıçdaroğlu'na 'Bunu bir şey yapın' diyerek pazarlayan kişi de o. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor. Olsun da görelim çok merak ediyorum" dedi.

Enver Aysever'in geçtiğimiz aylarda yine Cafer Mahiroğlu için "Kör cahil bu Mahir" ifadelerini kullanmıştı.