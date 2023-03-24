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  • Enver Aysever haddini aştı! Hastane yangını üzerinden 2. Abdülhamid'e nefretini kustu
Medya

Enver Aysever haddini aştı! Hastane yangını üzerinden 2. Abdülhamid'e nefretini kustu

CHP yandaşı Enver Aysever, Üsküdar'daki hastane yangını üzerinden Abdülhamit Han nefretini kustu.

24 Mart 2023 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Enver Aysever haddini aştı! Hastane yangını üzerinden 2. Abdülhamid'e nefretini kustu
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CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, kendi YouTube kanalından yaptığı yayında bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi yangınıyla ilgili skandal ifadeler kullandı.

Enver Aysever, Üsküdar'da çıkan yangın üzerinden 2. Abdülhamid'e nefretini kustu.

Aysever, "Adı batasıca hastane, uğursuz. Sultan Abdülhamid Han diye bir şey yok. Lanetli bir herif var." diye konuştu.

Aysever'in nefret ve hakaret dolu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Sultan Abdülhamid Han Hastanesi'deki yangın üzerinden Sultan 2. Abdülhamid Han'a nefret kusup "uğursuz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun trollü Enver Aysever, hangi ormandan kaçtıysa oraya dönsün. Ormanda ağaç dalından ağaç dalına atlayarak yaşaması zeka seviyesine daha uygun" sözleriyle Aysever'e tepki gösterdi.

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