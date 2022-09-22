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Medya

Enver Aysever'den skandal sözler! Sözde Ermeni soykırımını savundu

'Osmanlı torunu değil, Cumhuriyet çocuğu' olduğunu söyleyen Tele1 sunucusu Enver Aysever, açıklamasının devamında 1915'te Ermenilere 'büyük zulüm' yapıldığını öne sürerek skandal ifadeler kullandı.

22 Eylül 2022 Perşembe 08:14 - Güncelleme:
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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'yı hedef alan açıklamaları tartışılmaya devam ederken, CHP tarafından fonlanan Tele1'de de skandal ifadeler kullanıldı.

Kanalda program yapan Enver Aysever, Osmanlı torunu olmadığını ifade edip, 1915'te Ermenilere büyük zulüm yapıldığını öne sürdü.

Sözde Ermeni soykırımını savunan Aysever, "1908'deki büyük devrimin ardından yeniden bir ricat oldu. Çok acı olaylardan bir tanesi 1915 yılında Ermenilere yapılan zulüm oldu. 6-7 Eylül olaylarını kabul etmeliyiz." diye konuştu.

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