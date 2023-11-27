Erdinç Gülener: Terörist olan tabi ki İsrail

24 TV'nin her bölümü merakla beklenen programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu, TRT'nin yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi'nin oyuncusu Erdinç Gülener oldu.



' TERÖRİST OLAN TABİ Kİ İSRAİL. BEN, HAMAS'IN HİÇBİR ÜLKEYİ VURDUĞUNU GÖRMEDİM.'



'Amerika ve İsrail tarafından Hamas'a terörist deniliyor. Teröristi nasıl tanımlarız? Ortada terörist varsa İsrail'i, İran'ı ve Amerika'yı vurur. Ben, Hamas'ın hiçbir ülkeyi vurduğunu görmedim. IRA'nın herhangi bir ülkeyi bombaladığını gördünüz mü? Sadece İngiltere ile savaştı ve özgürlüğünü aldı. Hamas ile IRA'nın arasında ne fark var? Terörist olan tabi ki İsrail. Esir alınan İsraillilerin nasıl bırakıldığını görmediniz mi? Hepsi güle oynaya gitti. Bunu tüm dünya gördü. Bunları gördükleri için kendi halkları ayaklanıyor.'

' HANGİ PARTİYE ÜYE OLURSANIZ OLUN, HANGİ İDEOLOJİYE İNANIRSANIZ İNANIN, HİÇBİRİ FARK ETMEZ. ORTADA GERÇEK BİR KATLİAM VE SOYKIRIM VAR. PARAMPARÇA OLMUŞ BEDENLER VAR. BUNA KULAK TIKAMAK NE VİCDANA NE DE İNSANLIĞA SIĞAR.'



'Bakmak ile görmek arasında çok büyük farklar vardır. Biz Türkiye olarak uzun yıllardır bakıyoruz sadece. Ben politik bir insan değilim. Hiçbir partiye üye değilim. Temelim hümanizm. Dünyada bunu karşılayan hiçbir ülke ve devlet adamı yok. 1971 döneminde Filistin'e yardıma giden kimlerdi? Solculardı. Bizi biz yapan insanlığımız ve vicdanımızdır. Hangi partiye üye olursanız olun, hangi ideolojiye inanırsanız inanın, hiçbiri fark etmez. Ortada gerçek bir katliam ve soykırım var. Paramparça olmuş bedenler var. Buna kulak tıkamak ne vicdana ne de insanlığa sığar. Karşıda 'Bunlar hayvan ve yok edeceğiz.' diyen bir güruh var.'

'ARKADAŞ SİZ ŞEYTANIN TARAFINDASINIZ. BU ŞEYTANLA, RAHMANİ SİSTEMİN SAVAŞIDIR. BEN İNANIYORUM (İSRAİL) GALİP GELEMEYECEK.'



'Bu kadar acıya rağmen hep gülüyorlar. Dik duruşlarına hayranım. 'Bakın bugün bomba sesi yok' diyerek mutlu olan bir çocuk var. Masum insanlara kabus yaşatıyorlar. El Kassam Tugayları'na savaş açtım gidiyorum dediğinde kaç tane öldürebilrdiniz? Yaşlı, kadın, çoluk çocuk öldürüyorsun. Sivil halkın üzerine bomba yağdırıyorsun. Bu neyin hırsı? İyilik ile kötülüğün savaşı. Arkadaş siz şeytanın tarafındasınız. Bu şeytanla, Rahmani sistemin savaşıdır. Ben inanıyorum (İsrail) galip gelemeyecek.'