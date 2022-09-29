''Erdoğan ile üniversitede sıra arkadaşıydık'' sözü Halk TV'de yüzleri düşürdü!

Gazeteci Rafael Sadi, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına konuk oldu. Rafael Sadi, İsrail-Türkiye ilişkilerini değerlendirirken programda ilginç bir an yaşandı.

Gazeteci Sadi canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı üniversitede okuduğunu hatta sıra arkadaşı olduklarını söyledi.

"RECEP BEY İLE 4 SENE BERABER OKUDUK"



Program sunucularından Emin Çapa araya girerek, "Rafael Bey, kim sınıf arkadaşınız, orayı ben kaçırdım" sorusuna, Sadi "Recep Bey... Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada." dedi.

STÜDYO SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ



Bu sözlerin ardından sunucu Şirin Payzın ve diğer konukların yüzü bir anda düştü ve stüdyo bir anda sessizliğe büründü.