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  • ''Erdoğan ile üniversitede sıra arkadaşıydık'' sözü Halk TV'de yüzleri düşürdü!
Medya

''Erdoğan ile üniversitede sıra arkadaşıydık'' sözü Halk TV'de yüzleri düşürdü!

İsrail'de yaşayan gazeteci Rafael Sadi, Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üniversiteden sıra arkadaşı olduklarını söyledi. Sadi'nin açıklamalarının ardından stüdyo sessizliğe büründü.

29 Eylül 2022 Perşembe 09:43 - Güncelleme:
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Gazeteci Rafael Sadi, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu 'Sözüm Var' programına konuk oldu. Rafael Sadi, İsrail-Türkiye ilişkilerini değerlendirirken programda ilginç bir an yaşandı.

Gazeteci Sadi canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı üniversitede okuduğunu hatta sıra arkadaşı olduklarını söyledi.

"RECEP BEY İLE 4 SENE BERABER OKUDUK"

Program sunucularından Emin Çapa araya girerek, "Rafael Bey, kim sınıf arkadaşınız, orayı ben kaçırdım" sorusuna, Sadi "Recep Bey... Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada." dedi.

STÜDYO SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Bu sözlerin ardından sunucu Şirin Payzın ve diğer konukların yüzü bir anda düştü ve stüdyo bir anda sessizliğe büründü.

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